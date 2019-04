Svedbergs reaktion efter nya övertidsförlusten: "Väldigt många misstag"

Fyra mål framåt – men fem bakåt.

Timrå IK förlorade på nytt mot Oskarshamn och nu är ställningen 3–3 i direktkvalet till SHL.

Timråmålvakten Niklas Svedberg försökte snabbt gå vidare kort efter slutsignalen.

– Det är bara fokus på nästa match, säger han.

Svedberg fortsätter:

– Jag tycker de kommer ut starkare. Vi har en push i tredje, men vi har en del att rätta till. Men det är skitsamma, vi hade en bra match hemma sist och vi ska ha en positiv känsla i match sju och vinna den. Det är det som gäller.

Vad behöver ni rätta till tycker du?

– Vi gör väldigt många misstag där bak och släpper till mycket chanser tycker jag.

Hur upplever du matchen för din egen del?

– De kommer väldigt hårt i första och vi ligger under med 0–2, men jag tycker att jag gör en del bra räddningar och kommer bra in i det. Det känns bra i mitt spel, helt klart. Jag ska bara fokusera på det jag själv kan påverka.

Känns det surt att det blir fem insläppta trots att du tycker att det känns bra?

– Det är som det är liksom, det är nästa match som gäller.

Hur ser du på det avgörande målet?

– De slår oss från hörnet och kliver in från slottet och skjuter. Den går in i bortre och jag vet inte om den touchar en klubba också, men han kliver ju rakt in där i slottet och hänger upp den.

En mardrömssituation för en målvakt?

– Nej, en situation bara.

Hur ser du på en sjunde och avgörande match hemma?

– Kul, hemmastöd, bra.

IK Oskarshamns matchhjälte Joakim Thelin pikade samtidigt Timråmålvakten efteråt i en intervju med sportbladet.se.

"Jag vet att han är svag med plocken, så jag siktade där. Många av våra mål har gått in där. Vi har scoutat honom ganska bra", säger Thelin.

Timråtränaren Fredrik Andersson ger både stöd och kritik till sin målvaktsetta efter förlusten:

– Han är väl okej. Jag tycker inte att han kommer upp med de räddningar som man förväntar sig i vissa lägen, men han gör många bra räddningar när vi behöver honom också, så jag tycker han är godkänd. Vi förlorar som lag i dag, säger Fredrik Andersson som i övrigt är missnöjd med försvarsinsatsen:

– Släpper man in fem mål så vinner man inte hockeymatcher. Vi måste vara starkare i defensiven, det är nyckeln till det hela. Vi måste vara snabbare ut med vår andra kille i belastningsspelet. Vi ligger för långt i från varandra och då får de mycket ytor att komma in och ta ostörda avslut. Det måste vi bli bättre på, säger Andersson.