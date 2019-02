Timrå IK:s svacka allt djupare – storförlust mot Frölunda: "Det blev kalabalik"

Frölunda började bäst och fick ledningen efter drygt tolv minuters spel efter en tilltrasslad situation framför Timråmålet.

Tidigt i den andra kom också Frölundas andra mål för kvällen när Samuel Fagemos styrning ställde Niklas Svedberg helt. Timrå vann skotten med 16–10 i mittenakten, och Timrå reducerade till 1–2. Men innan perioden var över så utökade Frölunda till 1–3 i power play när Timråbacken Alexander Falk skymde en chanslös Svedberg.

Timrå fick chansen att ta sig in i matchen i spel fem mot tre i tredje perioden, men i stället kunde Frölunda till slut säkra segern via 4–1-målet som kom i öppen kasse när gästerna var en spelare färre på isen och Niklas Svedberg försökt stoppa en puck bakom eget mål. Gästerna gjorde även 5–1 i slutskedet.

Matchens tröttaste

Frölundas box play

9.57 in på den andra perioden så fick Timrå IK spela fem mot fyra och power play-formationen med Rickard Palmberg som dirigent skapade ett enormt tryck och stannade i offensiv zon i hela tvåminutaren utan, dock utan att få in pucken. Trots att Frölunda blev fulltaligt så var det helt slutkörda spelare hos gästerna som till slut inte orkade stå emot och Morten Madsen kunde trycka in en retur till 1–2.

Matchens räddning

Marcus Hardegårds parad

Det blev kalabalik framför Timråmålet i mitten av den första perioden och Niklas Svedberg hamnade ur position. Då fick backen Marcus Hardegård göra en benparad i den högra skolan och han räddade det första Frölundaskottet. Returen gick däremot åter ut till gästerna som kort efteråt kunde skjuta in ledningsmålet bakom en liggande Timråmålvakt.

Matchens tre bästa spelare

1. Johan Mattsson, Frölunda

Den förre Timråmålvakten hade en bra kväll i NHK Arena, precis som många av hans n. Timråmålet kom på en retur, men annars spelade Mattsson stabilt och stängde igen. Räddningsprocent:

2. Ponthus Westerholm, Frölunda

Kedjan med bröderna Westerholm stod för en stark insats och för Ponthus blev det till slut ett mål och en assist i matchprotokollet.

3. Rickard Palmberg, Timrå

Fortsätter visa självförtroende och producera trots en tung kväll för laget. Var kreativ i många lägen och fick en assist till Timrås mål som kom efter drygt två minuters tryck i offensiv zon, organiserat av centern.

Matchfakta

Timrå IK–Frölunda HC 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Första perioden: 0–1 (12.05) Anders Grönlund (Brandon Gormley, Joel Lundqvist).

Andra perioden: 0–2 (24.40) Samuel Fagemo (Brandon Gormley, Anders Grönlund), 1–2 (32.18) Morten Madsen (Rickard Palmberg, Johannes Salmonsson), 1–3 (36.51) Pathrik Westerholm (Max Friberg, Patrik Carlsson), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–4 (45.42) Simon Hjalmarsson, spel fyra mot fem, 1–5 Ponthus Westerholm (Ryan Lasch, Brandon Gormley), spel fem mot fyra.

Skott: 29–30 (5–10, 16–10, 8–10)

Utvisningar, TIK: 5x2. Frölunda: 6x2.

Domare: Mikael Sjöqvist och Andreas Harnebring.

Publik: 3 504.