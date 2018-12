Timrå jagar tredje raka segern – så är läget inför mötet med Linköping

Läget i laget

Timrå IK har samma lag tillgängligt som senast. Albin Carlson (axel) är borta flera månader till. Alexander Falk (finger) tränar på is, men är inte redo för kontakt. Jacob Olofsson och Filip Hållander är på JVM i Vancouver.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Det blev lite arbetsro efter segern. Vi körde ett kort pass på is i Luleå för att åka av oss matchen innan vi åkte hemåt. Det är en bra stämning i truppen nu, men det är just det här vi måste klara av, att fokusera på nästa match.

Mot Linköping har vi gjort två bra matcher på bortaplan, där vi hade kunnat plockat poäng i den andra matchen. Vi vet att de har en del skickliga forwards med stark offensiv och där får vi se upp. Det gäller att vi spelar vårt täta försvarsspel och har ett bra målvaktsspel. Vi tar beslut under matchdagen om vem som står, men vi har två målvakter i bra form"

Notera att ...

... Timrå IK kommer ifrån två raka övertidssegrar och vinsten mot Luleå senast var den första på bortais sedan fjärde oktober.

... Linköping tog tre poäng mot Färjestad senast och vann i förlängningen mot Malmö på onsdagen.

... Timrå ligger kvar på jumboplatsen i tabellen, Linköping ligger på femte plats.

... Anton Wedin leder just nu skytteligan och är Timrå IK:s främsta mål och poänggörare med sina 13+10. Främsta poänggörare i Linköping är Derek Roy med 4+17 (21).

... Timrå reste med buss hem från Luleå under lördagen och värmer i NHK Arena på söndagen.

Så följer du matchen

Se matchen på plats eller på TV via C More Hockey, annars kan du lyssna på Radiosporten eller följa vår liverapportering i textform på sajten.