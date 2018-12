Timrå laddar om efter sekunddramat och segern – så är läget inför Luleåmatchen: "Det är jag mest nöjd med"

Läget i laget

Albin Carlson (axel) är borta flera månader till. Alexander Falk (finger) tränar på is, men är inte redo för kontakt. Jacob Olofsson och Filip Hållander är på JVM i Vancouver. Timrå IK åker med samtliga tillgängliga spelare till Luleå och en back ställs troligen utanför matchtruppen även den här matchen, beslut om vilken det blir tas på matchdagen. Patrick Blomberg täckte ett skott som tog illa mot Brynäs, men han väntas kunna spela på fredagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Det var skönt att få de där två poängen och bryta sviten på ett par förluster i rad där. Framför allt spelade vi i 60 minuter och gav aldrig upp, spelarna visade en fantastisk karaktär och det jag är mest nöjd med som tränare är att killarna ställer upp och jobbar på det här sättet. Skulle de skita i det och tycka att det är tråkigt med allt runtomkring här så skulle de aldrig gå hela vägen. Gruppen är fortfarande tajt och vill det här till 100 procent och det kan gör att vi kan ta ytterligare ett steg i vårt spel."

"Nu lyckades vi vända och det betyder oerhört mycket för självförtroendet, att se att vi faktiskt kan vända och vinna om vi jobbar hela vägen, det är den skönaste känslan. Luleå är ett homogent lag som spelar en strikt hockey med bra presspel, hög energi och mycket kamp. Vi måste ta den kampen och vi har varit nära dem tidigare, vi förlorade med 3-2 där uppe senast och gjorde en riktigt bra match då."

Notera att ...

... Timrå IK hade förlorat fyra raka matcher innan sviten bröts mot Brynäs under onsdagen. Då blev det två poäng efter förlängningssegern med 3–2.

... Luleå har förlorat sina två senaste matcher mot Malmö (0–4) och senast mot Frölunda (3–5). Men laget har vunnit de två senaste matcherna mot Timrå den här säsongen, först med 5–3 och sedan med 3–2.

... Timrå ligger kvar på jumboplatsen i tabellen eftersom både Mora och Örebro vann på onsdagen.

... Jack Connolly är Luleås bästa poänggörare med 23 poäng (12+11). Timrås Anton Wedin har gjort 22 (12+10). Duon delar också på ledningen i SHL:s skytteliga med JVM-spelaren Emil Bemström, Djurgården, alla med 12 gjorda mål.

... Luleås trotjänare Anders Burström kommer hyllas före matchen. Han spelade 15 säsonger med Luleå Hockey, totalt 755 matcher, och var under fyra säsonger lagkapten.

... Timrå reste till Luleå med buss direkt efter torsdagens träning.

Så följer du matchen

Se matchen på plats eller på tv via C More Live, annars kan du lyssna på Radiosporten eller följa vår liverapportering i textform på hemsidan.