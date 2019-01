Timrå lyckades inte bryta Växjös svit – efter avgörande misstaget: "Sekunder av hopplöshet"

Timrå fick en riktig kalldusch i starten när Växjös glödhete Brendan Shinnimin tog hand om sin egen retur och skickade in ledningsmålet. Mötena mellan Timrå och Växjö brukar bli målsnåla och trots flera bra chanser blev det inte fler mål åt något håll i första perioden. Växjö fick dock en smäll på Niclas Burström och tappade nyckelbacken till andra akten, när han åkte till sjukhus för att kolla till okbenet.

I andra perioden höjde sig Timrå offensivt och Johannes Kinnvall dundrade in ett kvitteringsmål. Men en slarvig markering lämnade sylvasse Janne Pesonen ensam till 2–1 och sedan vann Erik Josefsson först en närkamp vid sargen, sedan tog han sig in framför mål och plöjde in ett mål till 3–1 efter Pontus Netterbergs fina förarbete. Växjös försprång var ingen höjdare för Timrå – Lakers hade redan nämligen tio raka hemmasegrar.

Ironiskt nog hade Timrå dessutom 19 sekunder innan ett gyllene läge att kvittera till 2–2, men Johannes Salmonsson sköt hål i luften på Ludvig Rensfeldts passning i ett två mot ett-läge.

Kanske var det just det – några sekunder av hopplöshet – som sänkte Timrå.

I en energilös tredjeperiod lyckades Timrå reducera genom Hampus Larsson, men de var ändå aldrig riktigt nära att kvittera.

I tabellen innebär det nu att Timrå trycks kvar i botten bakom Örebro och Mora som överraskande vann mot Linköping. Växjö går upp på andra plats.

Matchens miss

När Rensfeldt och Salmonsson kom i två mot en – men den sistnämndes direktskott blev ett hål i luften – kunde Växjö vända spelet och stöka in 3–1 i stället för 2–2 för Timrå. Något som fick avgörande betydelse.

Matchens torraste

Dött lopp mellan två spelare som har det jobbigt i poängprotokollet. Timrås Sebastian Ohlsson är fortfarande poänglös den här säsongen, medan Växjös Tuomas Kiiskinen nu gått 13 matcher utan att göra mål. Två spelare som SHL-publiken kan hoppas på mer från.

Matchens tre bästa spelare

1. Joel Persson, Växjö. Fixar upp chanser för sina lagkamrater och skjuter själv som en cowboy. Dessutom fläckfri defensivt. Gör en raketkarriär efter att ha lämnat division 1 för bara en och en halv säsong sedan.

2. Janne Pesonen, Växjö. Skapade chanser och gjorde mål. En jobbig motståndare för vilket lag som helst att hantera – som visade sedvanlig killer instinct.

3. Brendan Shinnimin, Växjö. Är en av SHL:s hetaste just nu och skapade mycket främst i början av matchen. Fick sedan ta mycket smällar och hade svårt att hävda sig ju längre matchen gick.

Matchfakta

Växjö Lakers–Timrå IK 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (1.46) Brendan Shinnimin (Dominik Bokk, Linus Fröberg).

Andra perioden: 1–1 (10.04) Johannes Kinnvall (Henrik Törnqvist, Rikard Palmberg), 2–1 (13.14) Janne Pesonen (Julius Junttila, Linus Högberg), 3–1 (17.34) Erik Josefsson (Pontus Netterberg, Filip Cederqvist).

Tredje perioden: 3–2 (10.09) Hampus Larsson (Marcus Hardegård, Filip Hållander).

Skott: 27–24 (10–6, 7–10, 10–8)

Domare: Pehr Claesson, Andreas Harnebring.

Publik: 3930.

Utvisningar, VL: 2x2 min.

TIK: 2x2 min.