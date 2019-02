Timråbossens frustration över spelarinsatsen: "Första gången jag är besviken på gruppen"

TV: Se inslaget i spelaren nedan

Timrå hade en tuff torsdag. Laget släppte in totalt fem mål under kvällen och såg stundtals ut att vara under isen, och efter den första perioden syntes sportchef Kent "Nubben" Norberg i omklädningsrummet, rasande.

På fredagen var det en arg och besviken Fredrik Andersson som tänkte i liknande banor, och berättade för Hockeypuls om hur tankarna snurrade efter den tunga förlusten mot Frölunda.

– Det är första gången jag kanske är besviken på gruppen rent inställningsmässigt, varför vi inte kommer fram med den här energin som vi haft i alla matcher. Vi har spelat bra och förlorat många matcher hemma, men vi har kämpat hela vägen in. Jag tycker inte vi tog på oss det här blåstället och jobbade så hårt.

Framför allt säger han att det är i första perioden som energin saknas och inte heller finns under resterande del av matchen.

– Vi ger bort matchen i första perioden, där de får en bra start och får 1–0 att spela på. Det finns perioder, på tre-fyra minuter, där vi spelar bra hockey, med det där intensiva spelet, men totalt sett är det första gången jag känner "varför är vi inte där", vi borde vara desperata i det läget vi är.

Tror du det kan handla om tabelläget och att det sätter sig i huvudet på dem ju mer det snackas om att det är kört?

– Det är klart att det kan vara sådana saker som spelar in, det mentala spelet är ju starkt. Även om man inte vill påverkas medialt och så, så påverkas man ju av vad man läser och ser. Samtidigt är det ju ingenting vi ska skylla på, vi vet att vi har de här omgångarna kvar att spela och vi måste få tillbaka den energin mot Brynäs.

På lördagen får laget tillfälle att ta revansch, när de möter Brynäs med start 18.00 i NHK Arena.