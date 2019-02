Timråforwarden tillbaka efter avstängningen – här är planen för att stå emot Färjestad: "Vi ska kriga"

Läget i laget

Filip Westerlund (axel) är borta resten av säsongen. Albin Carlson (axel) är på is, men har en bit kvar. Anton Wedin (fot) närmar sig återkomst, men är inte redo riktigt än. Sebastian Collberg (knä) är borta några veckor. Johan Persson (underkropp) har gjort en magnetröntgen och väntar på svar. Patrick Blomberg fick en hjärnskakning i lördags och är borta ett par dagar till åtminstone. Marcus Hardegård (underkropp) saknas efter att ha täckt ett skott.

Jacob Olofsson klev av senast med en skada (underkropp) och saknas. Sebastian Ohlsson är istället tillbaka efter sin avstängning.

Juniorerna som fanns med i truppen senast lämnas hemma då de spelar viktiga J20-matcher, tränaren Tommy Sjödin finns med i laget från och med måndagens träning.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK

– Färjestad är ett skickligt lag som också är serieledare nu och de har vunnit åtta eller nio raka så det är tuffast möjliga motstånd. Men vi måste tro att vi kan åka ned och vinna. Vi slog dem i oktober och har spelat bra matcher mot dem tidigare så vi måste försöka komma tillbaka till där vi var i de matcherna. Vi ska kriga och försöka hitta energin och göra roller fullt ut.

– Det var inga konstigheter när spelarna fick höra om Tommy Sjödin, det togs emot bra i gruppen. Det kan bli något roligt, det är en öppen kille som gärna snackar som kommer till oss.

Notera att ...

... Timrå IK har förlorat nio raka matcher, senast mot Växjö hemma blev det 1–5.

... Timrå IK ligger sist och laget har 17 poäng upp till Örebro som ligger ovanför kvalstrecket. Nio matcher återstår av grundserien.

... Tabellettan Färjestad vann sitt senaste möte mot Rögle med 6–1.

... Timrå IK:s Johannes Kinnvall blev lagets enda målskytt senast och är med sina elva mål den näst bäste målskytten av backarna i SHL.

Så följer du matchen

På plats, via vår liverapportering, på tv via C More Live 3 eller Radiosporten.