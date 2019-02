Timrås sportchef om förtroendet för tränarna, truppbygget och tankarna på kvalspel: "Det är min uppgift"

Timrå IK har parkerat på jumboplatsen i tabellen samtidigt som Mora och Örebro på platserna ovanför har en betydligt starkare formkurva uppåt.

Nu ger sportchefen Kent Norberg sin syn på på säsongen hittills och berättar vilka förluster han anser har varit tuffast.

– Det är väl några matcher där jag tycker att vi har fallit ihop totalt, som matchen mot HV71 (7–1) och Örebro borta (5–1), men jag har varit med för länge för att hetsa upp mig över sådana förluster.

– Det som svider för mig är de fyra, fem hemmamatcherna som jag tycker att vi har kastat bort. Som förlusterna mot Linköping, Malmö, Frölunda och Färjestad. De är värre för mig, säger "Nubben".

Det finns bättre lag än den här upplagan av Timrå som har haft samma problem.

Han berättar att de tunga matcherna där laget fallit ihop i slutskedet framför allt beror på orutinen i gruppen.

– Det är första året i SHL med allt vad det innebär. Från början av säsongen klarade vi av det där. Vi hade ett jäkla bra målvaktsspel och klarade av att sortera ut det.

– Men nästan ingen av de spelare vi har i den här truppen är vana att spela de sista sex- sju minuterna och det kostar att lära. Det finns en del som har spelat i SHL tidigare, men ingen som har haft den rollen och varit inne och spelat den tiden. Sedan möter vi skickliga lag. Det är tråkigt, men det är ändå något vi måste ha med oss. Det är ingen som vill släppa in mål i slutet på matcherna, men det finns bättre lag än den här upplagan av Timrå som har haft samma problem.

Varför hamnar man där?

– För att du oftare blir mer försiktig och inte vågar fortsätta spela. Jag tycker det är tråkigt att det har hänt oss i flera matcher.

Ser du att tränarna skulle kunnat gjort något annorlunda?

– Nej det är samma sak för "Freddan", "Thellan" och Peter (Hirsch, målvaktstränare). Det här är en läroresa för dem också, för hela föreningen. Det var samma sak för mig under de första åren som sportchef också. Man lär sig alltid något nytt. Ifjol vann vi de där matcherna istället. Vi var så pass skickliga, hade självförtroende och kunde spela på det, och tränarna har knappast blivit sämre sedan dess, utan snarare tvärtom.

Så du har fullt förtroende för dem?

– Ja absolut. Tvåhundra procent. Den resa vi har gjort från augusti till där vi är i dag har varit fantastiskt bra förutom i vissa matcher. Vi har fått fram spelare som utvecklat sig enormt.

– När jag såg första träningsmatchen i Luleå så sa jag till "Freddan" att "Det här blir inte kul" och sedan dess har vi gjort en enorm resa. Jag har sagt det förut o säger det igen, vi visste om att det skulle vara såhär. Killarna som är här gör ett fantastiskt bra jobb, sedan hade man önskat mer poäng.

Kent Norberg berättar att det i dagsläget inte heller finns någon tanke på att ta in någon ny röst i båset för att vända på formsvackan.

– Nej det är ingenting sådant som kommer vända det här. Det är den här gruppen som måste göra det och vi har en jättebra stämning. Sedan ska man komma ihåg att vi är ett av få lag med bara två personer i båset, så det är klart att det kan hända något i framtiden. Nu har vi haft in "Molle" (Andreas Molinder) ett par matcher när han inte spelat, men just nu känner vi inte att vi ska ta in någon permanent i alla fall.

"Nubben" berättar att han i dagsläget inte vill att laget ska fokusera på ett eventuellt kvalspel, utan att de ska ha full fokus på nästa match.

– Om vi hamnar i den situationen att det blir kval så är det självklart min uppgift att förbereda ledare och spelare på det, men vi ska försöka undvika kval till varje pris och skulle vi klara oss kvar utan det så skulle det vara en otrolig insats. Spelare och ledare ska koncentrera sig på att vinna varje match så länge vi har chansen, sedan är det klart att jag måste jobba utifrån båda scenarion.

Vad gör du i din roll just nu?

– Jag har en ständigt pågående diskussion mot gruppen och det är klart att det finns några funderingar, så vi tittar på en del lösningar och så.

Eventuella lösningar kan med mindre än tio dagar till transferfönstret stänger innebära förstärkningar - men "Nubben" kan inte bjuda på något i dagsläget.

– Vi kollar på vissa spelare, men det är mycket som ska ramla dit. Jag är nöjd med de spelare vi har och om jag ska vara ärlig, om vi ser på de spelarna som vi tog in i fjol, gjorde de laget bättre? Nej. Någon satt på läktaren och någon spelade väldigt lite.

– Det är inte så lätt att komma in i en grupp och man ska komma ihåg att de spelare som ofta blir lediga kanske inte har det bästa självförtroendet och då ska du kunna lyfta det också.

En spelare som varit på tapeten är Erik Karlsson, som numer spelar i finska bottenlaget KooKoo, och "Nubben" bekräftar att han har dialog med kvalhjälten.

– Jag har kontakt med Erik Karlsson, det har jag. Men det har jag med många som har spelat här.

Samtidigt pågår också sportchefens arbete för fullt för att sätta en trupp inför nästa säsong. Något som inte är helt lätt i läget som laget befinner sig.

– Jag jobbar enbart för att vi ska vara kvar i SHL. Jag kan inte ringa runt till spelare och säga att vi kan knyta upp dem om vi hamnar i allsvenskan, det funkar inte. Men det är klart att det är svårt att knyta upp nya spelare i det läget vi är i, de kan ju läsa en tabell de också.

– Men samtidigt så är vi i en annan sits än ifjol. Vi har säkert 12-13 spelare på kontrakt snart. Ifjol hade vi noll och tappade fem som vi ville ha kvar, säger "Nubben" optimistiskt.