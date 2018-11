Timrås sportchef stängde in sig med laget efter nya förlusten: "Det är mitt jobb nu"

Timrå tog ledningen, men släppte sedan in fem raka mål innan siffrorna snyggades till i den sista perioden.

3-5 mot Skellefteå var lagets elfte förlust under ordinarie tid på de första 19 omgångarna.

Men mötet i omklädningsrummet handlade alltså inte om någon galen utskällning från sportchef Kent Norberg.

Tvärt om.

– Det var lugnt. Jag bara säger att vi inte får tycka till om oss själva. Vi visste om att vi skulle ha det tufft och vi behöver inte ha någon press. säger Norberg.

Han är inte nöjd med hur det ser ut, men väljer att försöka lyfta spelarna på sitt sätt.

– Det handlar om att gjuta mod i dem och det är en ny dag i morgon. Samtidigt måste de ta till sig av det budskap som "Freddan" och tränarna kommer med, säger "Nubben".

Han fortsätter:

– Vi kommer inte vinna matcher om vi släpper in fem, sex mål varje match. Vi har ett försvarsspel just nu som gör att det inte är lätt att vara målvakt. Puckarna far till höger och vänster som ett flipperspel. Vi har en del att jobba på.

Trots den tunga perioden som laget befinner sig i så betonar sportchefen att glädjen är viktigast för att hitta vägen framåt.

Mer press riskerar bara att trycka ned spelarna ytterligare.

– Jag tog det här i dag i stället för "Freddan". Det är inte lätt att stå där varje dag för honom heller. Det är något nytt för oss jämfört med fjolåret. Vi visste samtidigt om det här och måste tro på det. Det finns de som har det värre, titta på Örebro och HV71. De har helt andra ambitioner än oss.

Hur tog spelarna det?

– Jättebra, det är en jättebra grupp. Sedan måste vi bara se till att vi minimerar misstagen, vi ger oss inte chansen nu. Man kan säga att det är otur med målen, men det är inte alltid det.

Vilmos Galló är positiv till sportchefens initiativ att stänga in sig med gruppen efter Skellefteåmatchen.

– Han lugnade ner gruppen och försökte ge extra energi. Sa att vi skulle resa oss och jobba på, säger Galló och fortstätter:

– Jag tycker han gör helt rätt, han har alltid rätt i det han säger och ser spelet ganska bra, jag tror att gruppen behöver sådana här möten ibland. Det gör han bra.

Har ni spelare några möten utan tränare och sportchefen?

– Ja självklart, framför allt i periodpauserna försöker vi komma ihop som grupp och rätta till de misstag som vi gör och komma ut lite bättre. Det gjorde vi tredje perioden, säger Galló.

Men den här torsdagskvällen var det för sent.

Matchfakta

Timrå IK–Skellefteå 3–5 (1–1, 0–3, 2–1)

Första perioden: 1–0, Ludvig Rensfeldt (Henrik Törnqvist), 1–1, Robin Alvarez.

Andra perioden: 1–2, Emil Djuse, 1–3, Bud Holloway (Oscar Möller), 1–4, Jimmie Ericsson (Mathis Olimb)

Tredje perioden: 1–5, Bud Holloway (Mathis Olimb, Jimmie Ericsson), 2–5, Anton Wedin (Johannes Salmonsson), 3–5 Henrik Törnqvist (Rikard Palmberg, Anton Wedin).

Skott: 22–30 (8–9, 4–9, 10–12).

Utvisningar, Timrå: 5x2. Skellefteå: 5x2

Domare: Andreas Harnebring, Mikael Andersson.

Publik: 3923.