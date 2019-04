Timråtränaren inför dramatiken och avgörandet: "Hemmapubliken kommer att bära oss"

Timrå laddar för match, biljetterna sålde som smör under söndagen och läget i laget är laddat – och lugnt. På samma gång.

– Det är en bra känsla, säger Timråtränaren Johan Thelin som vill se hög intensitet när allt ska avgöras.

– Vi vill sätta bra tryck med energi, kan vi vara kaxiga när vi kommer och bussa upp oss när vi kommer ut är det jättebra – vi ska inte be om ursäkt för någonting. Vi ska åka otroligt mycket skridskor i alla lägen, nu finns det inget att spara på. Då tror jag att det kommer att lösa sig över 60 minuter, från första nedsläpp är det "all in", säger han.

Det är lite "Let's empty the tank boys!" som Martin Sonneberg sade?

– Exakt, säger Thelin.

Matchen

Måndag (19.30): Timrå IK–IK Oskarshamn (NHK Arena)

Direktkval till SHL– match sju av sju.

Läget i laget

Patrick Blomberg (hjärnskakning) tränar på is, men har fortfarande yrsel och kommer sannolikt inte till spel mer den här säsongen. Johannes Salmonsson (hjärnskakning) var på söndagsförmiddagen ett frågetecken, men bekräftades på söndagskvällen missa även det sista mötet. "I övrigt är alla tillgängliga, det är positivt – vi har mycket att pussla med", säger Johan Thelin.

Tränarsnack

Johan Thelin, Timrå IK: "Känslan är bra, vi har haft ett snack här på morgonen med hela gruppen och alla är vid gott mod och vi ser alla möjligheter med det här. Det är 3–3 i matcher och det var det förra året också. Nu får vi chansen att spela hemma där vi har bra tryck, vi har haft bra fajter här. Vårt spel har blivit bättre och bättre. Många har varit med om det här förut, med oss i fjol och med andra lag tidigare. Det är inte något stressat läge, vi är lugna och sansade och ser möjligheter. Hemmapubliken kommer att bära oss och det betyder mycket för oss".

Notera att ...

... hemmaplan har varit avgörande så här långt. Laget har vunnit sina tre matcher inför sin hemmapublik.

... Timrås tre poängmässigt vassaste spelare i kvalet är Anton Wedin 9 (2+7), Filip Hållander 8 (5+3) och Henrik Törnqvist 8 (3+5). I Oskarshamn är namnen Jonas Engström 6 (4+2), Joakim Hillding 6 (3+3) och Oskar Nilsson 5 (1+5). Just Hillding ser Thelin som hotet i Oskarshamn: "Vi kan inte låta en sån som Hillding se ut som en stor spelare, han får för mycket ytor med sin skridskoåkning. Generellt måste vi upp på dem snabbare och tätare".

... Oskarshamns Christoffer Rifalk leder målvaktsmatchen mot Timrås Niklas Svedberg. Rifalk har räddningsprocenten 90,52. Svedberg skuggar med 89,12.

... Oskarshamns Alex Hutchings leder kvalets utvisningsliga med 25 minuter (Hutchings var spelklar efter sin avstängning senast, men hade rest till Nordamerika för att han väntar barn). I Timrå är Vilmos Galló värst med sex minuter.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena om du har lyckats få tag i en biljett, via vår liverapportering i textform, i tv-soffan på C More Hockey och TV12 eller med Radiosportens sändning på hög volym.