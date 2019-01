Timråtränarens önskan inför transferstoppet: "Det är vad jag ser skulle kunna lyfta det här laget"

Se hela intervjun med Fredrik Andersson i spelaren nedan.

Timrå har redan 15 forwards och tio backar under kontrakt, där visserligen bara nio är spelbara då Albin Carlson är långtidsskadad.

Det gör att Timrås manövreringsutrymme när det kommer till eventuella nyförvärv inför slutspurten av säsongen är aningen begränsat och sportchefen Kent Norberg har tidigare sagt att någon spelare måste lämna om någon ny ska ansluta.

Tidigare under säsongen har backarna David Printz och Janne Jalasvaara samt forwarden Johannes Salmonsson plockats in i Timrå. Om Timrå kommer att plocka in fler spelare återstår att se.

Men om så blir fallet, vad skulle då huvudtränaren Fredrik Andersson önska sig?

– Jag skulle vilja ha en center till i sådana fall så vi kan bygga med lite mer speed, det är vad jag i första hand ser skulle kunna lyfta det här laget, säger han och fortsätter:

– Men vi ska inte tro att vi kommer ta in en spelare som kommer förvandla hela Timrå IK utan det kommer handla om vad de spelare som finns här i dag gör. Men finns det någon spets ytterligare att få in på back och forwardssidan så skulle det naturligtvis vara bra, men vi ska inte jaga till vilket pris som helst och med speed som hockeyn spelas i kan det vara ett alternativ för oss.

Under torsdagen meddelade klubben också att lagkaptenen Hampus Larsson förlängt sitt kontrakt med klubben över de tre kommande säsongerna.

Tillsammans med Anton Wedin, som tidigare under vintern även han förlängde sitt kontrakt med tre säsonger.

Viktiga besked från klubbens sida enligt tränaren.

– Det är oerhört viktigt, det är stöttepelare som kan bära Timrås kultur vidare. Sådana här spelare kommer bli oerhört viktiga för Timrås framtid och det visar att vi har något på gång, säger han.