Tufft straff för Timråforwarden efter ful tackling – Röglespelaren tvingas lämna isen

Rögle kom inför lördagen till NHK arena som SHL:s formstarkaste lag. Det syntes inte alls i när pucken släpptes och istället var det hemmalaget Timrå som dominerade fullständig. Efter första perioden hade man skaffat sig en 3–0-ledning.

I andra perioden kommer gästerna från Ängelholm mer in i matchen och det berodde mycket på att man fick en hel del speltid i powerplay. Först efter att Timrås Emil Berglund kommit in sent i en situation och delat ut en tackling i ryggen på Rögles Erik Andersson. Straffet för Berglund Timråforwarden blev 2+10 för tackling mot huvudet. Andersson tog sig för nacken och lämnade sedan isen.

Därefter tog Timrå en ny utvisning när Andreas Molinder åkte ut för hög klubba. Rögle lyckades inte göra mål i spel fem mot tre, men efter att en Timråspelare kommit in på isen kunde Mattias Sjögren reducera för bortalaget.

Matchen pågår fortfarande och du följer den live här!