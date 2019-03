Två backar tillbaka – och han ska stå i mål för Timrå mot Mora: "Måste mentalt vara där"

Läget i laget

Patrick Blomberg (hjärnskakning), Emil Berglund (överkropp), Morten Madsen (mjukdelsskada), Jacob Olofsson (knä), Marcus Hardegård (överkropp) och Janne Jalasvaara (underkropp) saknas. Sebastian Collberg stannar hemma eftersom han väntas bli pappa inom kort. Rickard Palmberg tränade för fullt på onsdagen och är tillbaka i spel mot Mora. Det gäller också tidigare sjuka Oscar Drugge. Niklas Svedberg väntas få chansen mellan stolparna. "Han måste få en match också nu när han är fräsch. Det är läge för Niklas för att få igång honom också inför kvalet", säger Fredrik Andersson. Junioren Gustav Nielsen är också tillbaka i matchtruppen, Timrå tar ut åtta backar, och Andreas Molinder spelar center.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Det är en betydelselös match, men vi har pratat mycket om att ha goda vanor och göra bra saker som vi kan ta med oss även om resultatet inte spelar någon roll. Prestationen har däremot betydelse, vi måste mentalt vara där och vilja göra den roll som man får för det här är också en uttagning för framtiden. Killarna ska känna att de ska bevisa att de vill spela det här kvalet för då finns det ingen pardon, då är det de som är bäst för dagen som spelar. Jag är mest orolig att vi inte är där mentalt för det är då skadorna kommer, säger Fredrik Andersson.

Notera att ...

... Matchen är den sista i grundserien.

... Både Timrå IK och Mora är redan klara för kvalspel i slutet av mars.

... Timrå förlorade mot HV71 senast med 3–5, Mora föll mot Örebro med 1–4.

Så följer du matchen

Via vår liverapport i textform på hemsidan, se den på plats i Mora via tv på C More Fotboll eller via Radiosporten.