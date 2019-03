Uppgång och fall – här är fem tidigare kvaldraman i Timrå IK-historien

► 1999/00

Timrå vann Superallsvenskan och säkrade på så sätt en plats i Kvalserien, precis som tvåan Södertälje. Från Elitserien kom Västerås och Linköping. Björklöven och Nyköping kom dit via play off. Timrå IK inledde med seger mot Södertälje med 2–1 inför 4500 i hemmaarenan (målskyttar var Markus Matthiasson och Per Styf).

I den andra omgången slog Timrå favorittippade Västerås med klara 5–0 på bortais – och klubben hade fått en drömstart. Segertåget bara fortsatte och efter halva serien, fem omgångar, var Timrå fortfarande obesegrat. Det blev också en sjätte raka seger och efter det behövde Timrå bara vinna en match till under de sista omgångarna för att säkra ett avancemang. Det dröjde ändå till den sista omgången innan det avgjordes. Då vann Timrå med klara 4–0 mot kvalseriejumbon Nyköping och Kvalseriens poängkung Henrik Zetterberg fick sätta det sista målet inför hemmapubliken i en knökfull ishall.

► 2001/02

Tolv lag i Elitserien, Timrå slutade sist med 46 poäng på 50 matcher och tillsammans med nästjumbon AIK blev det kvalseriespel. Där väntade Leksand, Björklöven, Bofors och Boden.

Timrå inledde med bortaseger mot AIK med 2–1 där Linus Fagemo blev matchhjälte när han satte segermålet med dryga minuten kvar av matchen inför 3112 åskådare. Efter en klar 8–2-seger mot Boden i Timrå Isstadion (två mål av Henrik Zetterberg och Henrik Eriksson samt ett av Tommi Rajamäki, Niklas Nordgren, Per Hallin och Markus Matthiasson) hade Timrå skaffat sig ett bra utgångsläge och det följdes upp med 7–2 mot Bofors (mål av Pär Styf, Håkan Åhlund, Linus Fagemo, Henrik Zetterberg, Robert Jindrich, Henrik Eriksson, och Markus Matthiasson).

Timrå förblev obesegrat genom hela Kvalserien och toppade tabellen, fyra matcher avgjordes i förlängning eller straffar, och Leksand följde med upp med samma poäng (25). Markus Matthiasson (9+3) och Henrik Zetteberg (7+5) blev Timrås bästa poänggörare med tolv poäng vardera.

► 2011/12

Timrå IK slutade klart sist i Elitserien med 52 poäng på 55 matcher, 20 poäng färre än näst sista laget Djurgården, och Tommy Andersson tog över efter sparkade Per-Erik Johnsson efter nyår.

I Kvalserien väntade förutom Djurgården även Rögle, Bofors IK Karlskoga, Örebro och Leksand. Timrå inledde med en övertidsseger (5–4) mot BIK Karlskoga efter att Max Friberg avgjort efter bara 44 sekunder av förlängningen. Efter att Jonathan Hedström avgjort nästa match mot Leksand (3–2), även det efter förlängning, så öste Timrå på.

Laget vann till slut de sju första matcherna innan första förlusten kom mot Örebro. Men det nya kontraktet i Elitserien var inte hotat, Timrå vann kvalserien med 22 poäng och kunde andas ut, Rögle blev tvåa med 19. Sista omgångens strafförlust mot Bofors IK Karlskoga var betydelselös.

Matt Murley blev kvalseriens poängkung med elva poäng, (4 mål och 7 assist). Timrå släppte bara in 18 puckar på tio matcher och Joakim Lundström hade en räddningsprocent på 93,13.

► 2012/13

En kvalserie som många supportrar antagligen vill radera ur sitt minne. Anledningen: Det blev inget lyckligt slut den här gången.

Timrå inledde med en straffseger hemma mot Örebro (3–2) där Radek Smolenak avgjorde. Det följdes upp med en strafförlust (1–2) borta mot Västerås.

Segern mot Södertälje med 4–1 i omgång tre gav nytt hopp och ikonen Per Hallin gjorde, men det blev 2–6 borta mot Leksand kort efteråt och efter ytterligare en förlust mot Rögle så var läget minst sagt pressat. När serien vände kunde Joachim Rohdin sätta matchens enda mål mot Rögle borta men efter 3–8 hemma mot Leksand i omgång sju var det ridå. Då spelade det ingen roll att Timrå vann sina tre sista matcher i kvalserien.

Det blev en tredjeplats och degraderingen var ett faktum. Matt Murley blev på nytt Timrås poängkung med tio poäng (4+6), men det blev också det sista amerikanen gjorde i klubben. Timrå fick börja om på alla sätt och vis i Hockeyallsvenskan.

► 2017/18

Kvalsystemet hade förändrats och Kvalserien skrotats. In stället vann Timrå IK grundserien och slog sedan ut Leksand i den Hockeyallsvenska finalen med 3–0 i matcher, anförda av Jonathan Dahlén som återvänt från Nordamerika under hösten. Det innebar att SHL-laget Karlskrona väntade i direktkvalet till SHL i en matchserie i bäst av sju.

Timrå hamnade i underläge med 0–2 i matcher efter två uddamålsförluster och då såg det mörkt ut. Då vann Timrå match tre med 5–2 efter mål av Anton Wedin, Alex Lavoie, Jacob Olofsson, Johannes Kinnvall och Jonathan Dahlén. När Karlskrona utökade till 3–1 i matcher var Timrå tvingat att göra en historisk vändning för att ta steget upp. Så blev det också. Laget vann tre raka, 3–1, 4–3 och 2–0 och avancemanget säkrades i NKT Arena i Karlskrona efter mål av Vilmos Galló och Jonathan Dahlén.