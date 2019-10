Sidbyte för facktopp som blev klinikchef: "Jag brinner för utveckling, patientsäkerhet och bra arbetsmiljö"

Maria Bäckman tog under många år facklig strid för länets sjuksköterskor när hon basade som ordförande för Vårdförbundet Västernorrland under åtta år mellan 2009–2016. Därefter klev hon på som verksamhetsutvecklare vid kardiologin för att nu bli länsverksamhetschef på samma klinik, där hon efterträder Per Blomström.

Bäckman berättar att hon jobbar med i stort sett samma frågor nu, som under tiden som fackligt förtroendevald.

– Jag brinner för utveckling, patientsäkerhet och bra arbetsmiljö, säger Maria Bäckman.

Själv ser hon inga nackdelar av sitt tidigare liv som facklig ledare.

Man tänker alltid många varv innan man tar ett beslut, men det är ett spännande och utmanande jobb

– Vad du än gör så lär du dig saker som du har nytta av senare i livet. Man kan lagar och avtal, men nu handlar det om utvecklingen av kardiologin tillsammans med medarbetare som är jättekunniga.

Var det ett självklart val att bli länsklinikchef?

– Man tänker alltid många varv innan man tar ett beslut, men det är ett spännande och utmanande jobb. Jag sökte jobbet och sen är det upp till arbetsgivaren vem de väljer, säger Bäckman.

Som länsklinikchef sitter hon ofta vid förhandlingsbordet med fackliga organisationer och där möter hon nu sina tidigare arbetskamrater.

– Men det är inga problem för man skiljer på sak och person, säger hon.

Att byta sida från facket till höga chefspositioner är å andra sidan ingenting unikt. Ett annat exempel är Anna-Lena Lundberg som var vice ordförande i Vårdförbundet i länet för att därefter bli chef för en hälsocentral och numera är hon primärvårdsdirektör.

– Så helt ovanligt är inte det här och så ser det väl även ut runtom i Sverige, säger Maria Bäckman.

Åsa Holgersson är nuvarande ordförande för Vårdförbundet Västernorrland och hon tycker det är naturligt att arbetsgivaren rekryterar tidigare facktoppar till höga chefsposter, eftersom det visar på att man uppskattar deras kompetens.

– Det är bara roligt att våra medlemmar som varit ordförande eller vice ordförande får såna här uppdrag. Vi ska inte se varandra som fiender utan samverka, säger Åsa Holgersson.

Skulle du själv kunna tänka dig att i en avlägsen eller nära framtid bli länsklinikchef?

– Nej, tack, inga självmordsuppdrag för mig. Jag tänker faktiskt gå i pension om några år och planerar att avsluta min karriär i Vårdförbundet. Jag har fått frågan under åren om jag kan söka vissa chefsjobb, men jag har tackat nej, säger Åsa Holgersson.