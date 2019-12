Sista chansen att tycka till om skolnedläggningar i Ånge: "Fått in en del synpunkter"

Den omdiskuterade skolutredningen i Ånge närmar sig ett avgörande skede. I alla fall så till vida att de åsikter, synpunkter och förslag som lämnats av medborgare och politiker ska summeras.

– Man kan fortfarande lämna synpunkter via formuläret på kommunens hemsida, men söndag är sista chansen. Sedan kommer vi stänga ner det och sammanställa det som kommit in, säger Stefan Wallsten som varit med under hela resan från att skolnedläggningsförslagen presenterades.

Förutom det som inkommit via hemsidan så ska också minnesnoteringarna från de fyra informationsmötena sammanställas, liksom de tankar och slutsatser som de utsedda politiska representanterna i referensgruppen har landat i.

– De har haft sitt möte, och allt det här kommer jag ta upp med kommunstyrelsen på tisdag så får de sedan ta ställning till hur man ska gå vidare, säger Stefan Wallsten.

Som ST tidigare berättat talar mycket för att nedläggningsförslagen i utredningen stannar på skrivbordet, men om det blir hårda eller mjuka paket som kommunstyrelsen levererar får framtiden utvisa.

– Jag gissar att någon form av inriktningsbesked kommer skickas vidare till utbildningsnämnden som är beställare av utredningen, säger Stefan Wallsten.

Fotnot: Formuläret för att lämna synpunkter hittar du här (extern länk).