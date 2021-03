Sista grundseriematchen för Timrå IK – sedan väntar slutspel: "Vill se spelglädje"

► Matchen

Söndag 14 mars, 15.00: Timrå IK–AIK (NHC Arena).

► Läget i laget

Jakob Ragnarsson (axelskada) är inte tillgänglig. I den senaste matchen mot Västervik vilades Jonathan Dahlén, Morten Madsen och Jacob Johansson. Någon av dem lär spela mot AIK samtidigt som tränaren Freddan Andersson flaggar för att andra spelare kan få vila på grund av lite känningar. Beslut tas på matchdag.

► Tränarsnack

Freddan Andersson, tränare: "Jag vill se grabbarna komma ut med spelglädje och att vi visar upp att vi gjort den här säsongen på ett bra sätt och att nu avsluta snyggt och visa att vi fortfarande är där. Sedan tar vi med oss det. Framför allt vill jag se fart och just spelglädje".

► Notera att ..,

... med matchen mot AIK kan Timrå IK och de andra lagen i Hockeyallsvenskan göra bokslut för grundserien. Därefter väntar först kvartsfinaler och därefter kvartsfinaler, där Timrå IK kliver in i egenskap av sin topplacering.

... laget från Solna ligger i ingenmansland och kan varken ta sig upp bland topp-sex eller trilla ner till elfteplatsen.

... samtliga matcher i den sista omgången spelas samma tid, 15.00.

... efter matchen mot Västervik klev till slut Timrå IK upp i 100 insläppta mål den här säsongen, det sista laget i serien att göra det.

... och om vi i stället tänker mål framåt. Det krävs att TImrå IK smackar in fem baljor framåt för att ta sig över 200 gjorda mål. Ett snitt som skulle ge nästan fyra mål framåt per match ...

► Så följer du matchen

På tv via C More live 5, eller via liverapporten på ST.nu.

► Nästa match

Måndag 22 mars, tid ej bestämd: Timrå IK–Motstånd okänt, väljs av Timrå IK (NHC Arena)