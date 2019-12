Sjukstuga, skador och tunga tapp i Sundsvalls IBF: "Vi hade tänkt blåsa på ordentligt under uppehållet"

Ett tre veckors långt speluppehåll, en ynka match mot Luleålaget Notviken och efter det jullov.

Slutet på den allsvenska säsongen blev både upphackad och sjukdomsdrabbad för Sundsvalls IBF.

– Vi har haft svårt att få till bra träningar, det blev inte alls som vi hade tänkt oss, säger Anna Ericsson.

Den 30 november mötte man serieledarna RIG Umeå på bortaplan.

Den 21 december var det dags för nästa match.

Under den treveckorsperioden var IBF en sjukstuga.

– Det var jättebra att vi var spellediga, men vi hade tänkt träna bra för att vara starka under våren. Vi hade tänkt blåsa på ordentligt och sedan gå ned lite under jul och nyår. Nu har vi tänkt om lite och kommer att köra lite hårdare och mer individanpassat under det här uppehållet.

Sjukdomar har stört. Skador likaså.

– Vi har haft jättemånga med feber och ont i halsen. Dessutom saknas två nyckelspelare i Lina Hägg (intern poängdrottning) som har ett trassligt knä och Anna Östman (lagkapten) som har uttänjda ledband i fötterna. Jag hoppas att få tillbaka dem i mitten på januari.

In på träningarna och i truppen har IBF plockat talanger från egna led.

– Vi har duktiga juniorer som tränar med oss och nu tackar vi verkligen för att vi har ett elitsatsande JAS-lag. Det är fantastiskt. Vi tänker hela tiden på att vi ska bygga på sikt och det är bra med den dynamik vi har.

Sundsvalls IBF ligger i dagsläget fyra i den norra innebandyallsvenskan efter att Örnsköldsvik smitit förbi på bättre målskillnad inför juluppehållet. Serien där kvalstrecket går efter de två första lagen.

Men den serieledande talangfabriken RIG Umeå kommer inte att kvala uppåt.

– De tackar nej, de vill inte spela i en SSL-serie så det blir tvåan och trean som får chansen att kvala och där vill vi vara, säger Anna Ericsson.

Målet är kval och förhoppningen är att smita förbi både Övik och Thorengruppen för att ta andraplatsen för att få mer rimligt motstånd.

– Det är inte orimligt.

Som om inte skador och sjukdomar har rubbat IBF:s cirklar så har man precis tappat två tongivande spelare.

– Madeleine Grundström och Emma Sparf har flyttat hem till Övik. Det är tunga avbräck för oss, säger Ericsson.

Har ni några nyförvärv på gång?

– Det är inte så att vi har börjat spana. Just nu plockar vi från egna led och bygger därifrån. Sedan är det positivt att Sandra Nilsson är på väg tillbaka efter sin korsbandsskada. Det känns toppen att hon är på väg tillbaka in i laget, hon bidrar med positiv energi.