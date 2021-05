Ska locka fler turister – här är Medelpads nya hemsida: "Fått väldigt mycket för pengarna"

Visitsundsvall.se är den officiella besöksguiden för hela Medelpad. Sedan några veckor tillbaka har webbplatsen en ny look.

– Det här ger oss nya möjligheter för digital synlighet, säger Anna Borggren, affärsområdeschef för besöksnäring på kommunägda Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Den omgjorda sajten är – till skillnad från den gamla – anpassad för mobilanvändare.

– Vi vet att många tar del av en sajt via mobiltelefonen. Därför kände vi att det var en stor vinning att byta, säger Anna Borggren.

Där Ångermanland har satsat på att ta fram en egen app är bedömningen att en mobilvänlig hemsida räcker för att visa upp de upplevelser Medelpad har att bjuda på.

– Det är en fråga om prioritering, hur mycket resurser och pengar som investeras. Vår nya hemsida är först och främst anpassad för mobilt användande. Vi hade kanske önskat mer för den som surfar in på en dator, men det är ändå en bra helhetslösning med nya funktioner, säger Anna Borggren och framhåller allt från en karta med GPS-funktion till en ny evenemangskalender.

Allt fler söker information via nätet både inför och under sina resor. Destination Sundsvall har sedan tidigare fått en miljon kronor avsatt för att nå fler besökare digitalt.

– Utöver den nya hemsidan så har vi placerat 17 infopoints runt om i vår destination, säger Anna Borggren som beskriver det hela som bemannade turistserviceplatser som också erbjuder digital turistinformation över hela landskapet.

Samma företag har levererat både så kallade Infopoints och webbplattform inom budgeten. Sedan årsskiftet har utvecklaren, ett danskt företag, arbetat med hemsidan.

– Vi tycker att vi har fått väldigt mycket för pengarna, säger Anna Borggren.

När ST surfar in via dator behöver webbplatsen ladda någon sekund – med mobilen fastnar laddningsskärmen upprepade gånger. Klickar vi till "äta" och "restauranger" marknadsförs flera nedlagda verksamheter. Under "bo" fanns, innan Anna Borggren blev uppmärksammad på det, en text där det inte framgick att Casino Cosmopol har stängt.

– Det är ett pågående arbete att uppdatera informationen där vi tillsammans med våra aktörer vill marknadsföra ett korrekt och inspirerande innehåll, säger Anna Borggren.

ST har bett de tre kommunernas högst ansvariga politiker att besöka den egna hemsidan samt motsvarigheter för Östersund, Umeå, Höga kusten och Hudiksvall – och återkomma.

Sundsvalls kommunalråd Bodil Hansson (S) är av uppfattningen att Visitsundsvall.se kommer vässas med tiden.

"Jag övertygad om att sidan kommer stå sig väl i konkurrensen med motsvarande hemsidor", skriver hon i en skriftlig kommentar.

Det tycker jag inte att man kan gnälla så mycket på

Att tre av fyra bilder på startsidan är hämtade från Sundsvall och att det är svårbedömt varifrån den sista är tagen går inte Ånges kommunalråd obemärkt förbi – samtidigt pekar Erik Lövgren (S) på att allt inte kan vara perfekt direkt.

– Att det finns barnsjukdomar och att man inte är riktigt färdig det tycker jag inte att man kan gnälla så mycket på, säger han.

Vad Timrås kommunalråd Stefan Dalin (S) tycker om omgörningen är oklart. Han hänvisar till att den nyligen har lanserats och är under uppbyggnad.

"I nuläget har jag ingenting att säga om sidan", skriver han i ett mejl till ST.