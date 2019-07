Ska spela i Sundsvall – så mycket kan Mellostjärnorna om staden: "Så kan du inte fråga"

I vintras ställde Lisa Ajax upp i Melodifestivalen för tredje gången. Hon berättar för ST att hon kände sig tom efter Melodifestivalen – och fick ta det lugnt för att hitta en balans mellan jobb och fritid. Vilket hon nu upplever att hon har. Under sommaren blir det mycket jobb för Lisa Ajax som utöver Rix Fm-festivalen är ute på egen turné.

Hur känns det att få spela i Sundsvall?

– Det känns jättebra, verkligen. Jag tycker om Sundsvall. Det är oftast en stad som jag bara brukar åka förbi men jag har spelat där några gånger tidigare.

Vad tyckte du om staden?

– Man får inte se så jättemycket när man spelar. Men en gång tog jag någon promenad med min hund längs med något vatten minns jag och det var jättemysigt.

Vad vet du om Sundsvall?

– Jag fick höra – nu kanske jag säger jättefel – att Sundsvall var byggt på trä och sedan brann hela staden ner. Men det kan vara jättefel, haha. Det får du kolla upp!

Vad kan publiken förvänta sig av dig på Rix Fm-festivalen?

– Att det kommer bli en riktigt bra fest där de får dansa och sjunga med mycket. Jag tycker det är kul när de sjunger med, så de ska få sjunga riktigt högt. Jag kommer att köra min senaste singel bland annat, låten "Torn" och en tidigare Melodifestivallåt.

Något annat du vill hälsa till läsarna?

– Att de ska komma till Sundsvall. Det kommer bli riktigt kul! Jag hoppas att de är taggade och har möjlighet att komma förbi.

När Bishara ställde upp i Melodifestivalen var det första gången han stod på en scen. Han blir numera igenkänd på stan och berättar att tiden efter Melodifestivalen varit annorlunda. Nu är han ute och turnerar för första gången med Rix Fm – och kommer att uppträda på Allsång på Skansen för första gången bland annat.

Hur känns det att få spela i Sundsvall?

– Jag har aldrig varit i Sundsvall så det ska bli kul.

Vad vet du om staden?

– Jag vet faktiskt inte så mycket, jag vet att det ligger i typ mitten av Sverige.

Vad kan publiken förvänta sig av dig på Rix Fm-festivalen?

– Jag kommer köra låtar som folk inte har hört så det blir najs. Det kommer att bli överraskningar.

Något annat du vill hälsa till läsarna?

– Kom och se alla grymma artister som ska uppträda och ha kul!

Likt Lisa Ajax, har även Wiktoria ställt upp i Melodifestivalen tre gånger. Senast i år med låten "Not with me" som slutade på en sjätteplats. Tiden efter Melodifestivalen har varit hektisk och hon berättar att hon haft svårt att landa i det. När hon inte är på Rix Fm-festivaler i sommar är hon ute på en egen turné.

Har du varit i Sundsvall tidigare? – Ja, jag har varit här några gånger tidigare och det är en väldigt mysig stad. Jag gillar småvägar och så.

Vad vet du om staden? – Inte så mycket. Det kan du inte fråga, det är jättetaskigt ju, skrattar hon.

Hur känns det att få spela i Sundsvall? – Det känns jättekul, ett av mina starkaste minnen från Rix Fm-festivalen är från Sundsvall faktiskt. Det var så magiskt sist och publiken sjöng starkt. Det var mycket kärlek.

Vad kan publiken förvänta sig av dig på Rix Fm-festivalen? – Oj, mycket glädje och härlig musik. Kanske inte "Not with me", den är ju ganska sorglig, men allt annat. Jag ska framföra min nya låt "OMG", ska bli jättekul att se hur den tas emot.

Något annat du vill hälsa till läsarna? – Jag ser väldigt mycket fram emot att komma till Sundsvall! Så jag hoppas att vi ses där.