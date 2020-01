Skadehelvetet förändrade karriären – nu siktar hon mot SSL och nobbade schweizisk toppklubb: "Vore jättestort"

Med 24 poäng på 13 matcher är Sundsvalls IBF:s Lina Hägg fyra i norra innebandyallsvenskans poängliga.

Samtidigt går Sundsvalls IBF mot kval till högstaligan SSL och ligger inför helgens matcher mot Falun och AIK på en andra plats i serien.

– Just nu ligger vi riktigt bra till och det känns väldigt positivt. Det är väl egentligen bara matchen mot Dalen som vi inte presterat i, annars har vi gjort det riktigt bra, säger Hägg.

Falun borta är enligt mig tuffaste matchen på hela säsongen. Vi vet att allt måste stämma för att vi ska slå dem

21-åringen själv är poängbäst i laget och har levererat ordentligt sedan hon kom tillbaka från en knäskada som stoppade henne från spel 2017/18.

– Att inte vara med under en hel säsong var fruktansvärt, det var hemskt. Samtidigt kände jag att jag hade haft små problem så länge att det var skönt att få tag i det och sedan komma tillbaka rejält. Det var tufft då, men det var värt det, säger Hägg.

Skadeperioden förändrade karriären på sikt.

– Ja, det skulle jag säga. Jag insåg vikten av all träning för att kunna hålla nivån uppe. Det har jag med mig nu också, jag vet vad jag behöver för att upprätthålla allt, säger forwarden som kombinerar innebandyn med att studera till lärare.

– Nu när jag pluggar ser jag till att planera veckorna så jag hinner med styrkan och rehaben som krävs. Jag har ett program som jag följer och lägger upp det så jag hinner med allt, säger hon.

Vi har bättre bredd än tidigare, det är inte bara en kedja som presterar utan vi har en bra bredd på hela laget. Det ser jag som extra bra i år

Den framgångsrika säsongen i fjol ledde till att en klubb i schweiziska ligan visade intresse för Hägg inför den här säsongen och bjöd ned henne på besök.

– Jag var dit och tränade och fick se hur det var och höra om deras satsning, men just då var det mycket annat som gjorde att jag ville göra en till satsning här hemma. Det blev att gå all in här istället och se hur långt vi kan ta oss, säger hon.

Vad skulle det betyda att gå upp i SSL med Sundsvall?

– Det vore jättestort, det är ändå här jag spelat största delen av min karriär hittills. Vi har sagt att vi ska gå till kval i år och sedan försöka ta oss långt som möjligt. Mina personliga mål är att göra allt för att gå så långt jag kan. Vi har ett mål att ta oss till SSL och det gäller att alla är med på tåget för att det ska gå.