Skadeläget ljusare inför matchen mot Hammarby – Berg förväntas tillbaka i spel: "Tränade fullt ut senast"

Matchen

Måndag 15 juli, (19.00): GIF Sundsvall – Hammarby IF

Läget i laget

Chidi Omeje (knä), David Batanero (rygg), Omar Eddharei (fot), David Myrestam (symfys)

"David Batanero tränade inte och Chidi Omeje klev av med känningar i knät, men de ska förmodligen kunna vara med i truppen. Oliver Berg körde sin första fulla träning och fick inga negativa reaktioner av det. Det är precis på gränsen med honom, men han kommer vara med i truppen. Omar Eddhari är det på rätt väg men det kommer nog krävas några veckor till innan han är tillbaka i träning", säger Joel Cedergren.

Så spelar GIF Sundsvall

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, Eric Björkander– Jonathan Tamimi, Tobias Eriksson, Juanjo Ciércoles , Pa Konate – David Batanero, Peter Wilson, Maic Sema

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Teodor Stenshagen, Jesper Carström, Paya Pichkah, Chidi Omeje, Oliver Berg

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Jag tycker att de är ett av de bästa lagen offensivt i serien. Vi tränade mycket på vårt försvarsspel idag. De har många duktiga offensiva spelare och positionerar sig bra. De spelar gärna i centrala ytor men kan även attackera från kanterna. Det är ett flexibelt och starkt lag vi möter. När det gäller vårt försvar så gäller det att vi inte öppnar upp oss. När vi anfaller gäller det att snabbt komma tillbaka i organisationen."

Efter deras senaste match så gick Nikola Djurdjic ut i media och beklagade sig över att de inte kan hålla tätt i slutet på matcherna. Är det något som ni kommer att fokusera på och trycka på något extra då?

"Nej, jag har inte sett någon sådan tendens i deras spel. Vi har istället kollat på saker som vi kommer att kunna straffa dem på. Om ett lag inte har svagheter så har de i alla fall möjligheter som dyker upp."

Är det något specifikt?

"Ja självklart men det kommer jag inte gå in på."

Något annat nytt som hänt under veckan?

"Nej, förutom att vi söker nyförvärv och hoppas på att kunna presentera någon snart så har det inte varit något speciellt."

Spelarsnack

Oliver Berg, GIF Sundsvall: "Jag har inte så mycket erfarenhet av att spela mot Hammarby IF då jag var skadad förra matchen, men det blir ett tufft motstånd. Något som är kul är att Hammarby är ett lag som vanligtvis lockar publik, då är det extra roligt att spela så jag hoppas att Sundsvallsborna också kommer ut"

Hur ska ni vända trenden och ta poäng?

"Det enkla svaret är att göra fler mål än Hammarby och släppa in färre. Då vinner vi."

Notera att...

...Giffarna har nio raka matcher utan vinst. Tre oavgjorda och sex förluster.

...Fyra av Hammarbys fem senaste insläppta mål har kommit under den sista kvarten.

...Jonathan Tamimi och Oliver Berg står båda på två varningar och riskerar avstängningar om de får ytterligare ett gult kort

...Oliver Berg är troligen tillbaka i spel på måndag

Så följer du matchen

På plats på NP3 Arena eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Lördag 20 juli (18.00): GIF Sundsvall – BK Häcken