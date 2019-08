Skadesmällar i GIF – en vad, en ljumske och en sargad näthinna: "Sjukt stelt"

David Mitov Nilsson kom in som ersättare till William Eskelinen.

Och nyförvärvet från IFK Norrköping startade i GIF-målet, precis som han gjort både mot Östersund och Hammarby.

Men en minut in i den andra halvleken i cupmötet mot IFK Lidingö sparkades han ned av hemmalagets forward Lamin Touray.

Mitov Nilsson försöktet fortsätta – men tvingades linka av med ett rejält isbandage kring höger vad.

– Det är stelt i vaden just nu. Han kom in ganska ... bryskt, det är någon form av vadkaka. Det är sjukt stelt just nu, jag kände direkt att det blev någon blödning. Jag försökte fortsätta, men jag kände att det behövde komma in en fräsch målvakt, säger David Mitov Nilsson.

Lloyd Saxton ersatte och sattes direkt på tuffa prov av ett friskt satsande Lidingö.

David Mitov Nilsson såg dramatiken och förlängningen från avbytarbänken. Med en oviss förhoppning om att vara återställd till måndagsmatchen

– Jag har haft min beskärda del av frakturer, det här är bara en smäll, förhoppningsvis ska det hinna bli klart till Elfsborg. Vi ska i alla fall jobba för det.

Ett av de andra nyförvärven, Johan Blomberg, värmde upp, men kom inte till spel på grund av krånglande ljumskar.

En som inte ens var ombytt var Peter Wilson.

– Jag sköt ett skott på träningen i söndags och returen från Lloyd Saxton studsade rakt upp i ögat. Jag kände inte så mycket då, men när jag vaknade i morse var det svullet. I dag har vi varit hos en ögonläkare och jag får inte anstränga mig på tio dagar, då kan det bli problem med näthinnan, säger GIF-forwarden.

Matchen

IFK Lidingö–GIF Sundsvall 1–3 (0–0) efter förlängning

Målen: 0–1 (69) Marc Mas, 1–1 (94) Per Boltegård Blom, 1–2 (105) Marc Mas, 1–3 (119) Oliver Berg.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 1 778 (nytt rekord på Lidingövallen).

Nästa match

Måndag 26 augusti (19.00): GIF Sundsvall–Elfsborg.