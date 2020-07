Skadesmällen – viktige GIF-mittfältaren kan bli borta i två månader: "Tog jäkligt illa"

För två veckor sedan kom den första smällen: Mittbacken – och startspelaren – Alexander Blomqvist blir borta i upp till åtta veckor.

I dag kom nästa tråkiga skadebesked för GIF Sundsvall: Pontus Silfwer kan bli borta även han i upp till åtta veckor efter Örgryte IS-spelaren Hannes Sahlins omilda behandling på Gamla Ullevi i lördags.

Det står klart efter att naprapaten Oda Lindahl Schei, tillsammans med lagets läkarteam, genomfört en magnetröntgen på Pontus Silfwer.

Den visade på en skada i knät, exakt vilken typ vill hon inte gå in på.

– Han kommer att bli borta i ungefär sex till åtta veckor. Det kan bli så att vi korrigerar prognosen längs med tiden, men vi börjar där, säger Lindahl Schei.

Det var i den 59:e minuten som Pontus Silfwer skadades.

– Jag blir lite upphakad i situationen innan så jag kommer in lite sent i duellen med killen (Hannes Sahlin, reds anm.) och jag får tån precis på bollen innan han smäller in mot knät från sidan, minns Silfwer.

– Det kändes som att allt vek sig ordentligt. Kollar man efteråt är det fotleden som tar den största smällen så det är konstigt att jag inte har ont i foten.

Har du några kommentarer kring hur du tycker att han kliver in mot dig?

– Jag tror inte att det är avsiktligt utan det är sådant som händer i fotbollen, det går fort därute, och det träffar olyckligt.

Du skrek rejält högt vid tillfället, hur kändes det direkt när du fått smällen?

– Jo, jag kände att det tog jäkligt illa vid knät så jag tänkte att något gått sönder ordentligt. Det gjorde jäkligt ont.

Är det någonting som är trasigt i knät?

– Ingenting är av eller trasigt så, det är ledbandet som fått sig en liten kyss.

Vad tänkte du när du fick höra att du kan bli borta så länge?

– Det var egentligen som väntat. Sedan tenderar det att gå lite fortare för mig så jag hoppas närmare sex än åtta veckor.

Juanjo Ciércoles gjorde sin sista träning med laget under tisdagen, samtidigt som någon ersättare ännu inte har presenterats. Oavsett kommer denne inte att kunna spela förrän tidigast 29 juli.

Sett till övriga spelare som kan ersätta Silfwer ligger Paya Pichkah närmast till hands, som var den som ersatte Silfwer i bortamatchen.

– Han har bidragit hela säsongen och ser väldigt fin ut. Om det blir han som ersätter mig är det inga som helst problem utan han kommer göra det väldigt bra. Vi har ett starkt kollektiv och det är bara byta ut en spelare och så får näste man gå in i maskinen och köra. Vi har någonting bra på gång, säger Silfwer.