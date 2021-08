Skådespelaren Anki Larsson är död – var engagerad i Teater Västernorrland

Anki Larsson föddes i Stockholm. Hon studerade vid Skara skolscen 1973_1974 och fortsatte sedan studierna vid Statens scenskola i Stockholm 1975_1978. Sedan dess har hon varit engagerad vid Riksteatern, Västernorrlands Regionteater, Fria Proteatern, Fria Teatern och Dockteatern Tittut.

Efter decennier som skådespelare med många minnesvärda roller på scen, tv och film fick hon ett större genombrott genom tv-serien "Saltön", där hon gjorde rollen som Emily.

Hennes senaste medverkan var i den internationella dramakomedin "Bergman Island", som får premiär senare i höst, och tv-serien "We got this".

Anki Larsson somnade in efter en tids sjukdom med närmaste familjen vid sin sida. Hon blev 67 år.