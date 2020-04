Skadeuppdatering med GIF-naprapaten: "Ska släppas in successivt"

Påsken är förbi och GIF Sundsvall är tillbaka i träning. Under de första två passen, tisdagens och onsdagens, har några spelare kört träning vid sidan av den ordinarie fotbollsträningen; Alexander Blomqvist, Albin Palmlöf, Ludvig Nåvik och Pontus Silfwer.

– De är skadade. Alex är på väg in i träning. Palmlöf och Nåvik har lite småkänningar, så de är också på väg in, summerar lagets naprapat Oda Lindahl Schei efter onsdagens träning.

Under onsdagens pass körde Palmlöf och Nåvik individuellt i gymmet. På planen var Blomqvist i sin tur med under hela tisdagsträningen och under uppvärmningen på onsdagen. Därefter klev han åt sidan och körde löpning och styrka, vilket han även gjorde under veckorna innan påsk.

– I dag var det fyra mot fyra, bland de tuffaste träningsformerna som vi har. Han ska släppas in successivt då vi behöver göra det steg för steg. Så då körde han inte i dag. I morgon (torsdag) ska han vara med, säger Lindahl Schei om anledningen till att Blomqvist klev av efter halva onsdagspasset.

En annan spelare som var med på träningen, men sedan klev av när det nämnda fyra mot fyra-spelet drog i gång, var Juanjo Ciércoles.

– Juanjo har bara lite känning. Det var planerat att han skulle kliva av eftersom det var fyra mot fyra. Vi styr lite hans belastning med tanke på att han är lite äldre.

Förutom Palmöf och Nåvik körde även Pontus Silfwer ett gympass. Närmare bestämt cykelpass. Jämfört med de andra är Silfwer längre ifrån träningsskick på grund av en knäskada, men exakt hur lång tid han beräknas vara borta vill Lindahl Schei inte precisera.

– Vi brukar inte gå ut med så mycket utav den typen av information. Men han kommer att vara borta några veckor.

De närmaste fyra veckorna nu efter påsk kommer GIF att trappa upp intensiteten på träningarna ytterligare ett snäpp. Det är en uppvridning som gäller fotbollsträningen av passen, snarare än fysen. Fys körde de en del av efter onsdagens bollpass.

– Jag sköter framför allt rehabilitering och sedan fysen efteråt. Och den kommer att se ganska likadan ut. Fysen är framför allt i ett skadeförebyggande syfte. Det är intensiteten och doseringen på fotbollsträningarna som kommer att vara mer intensiv.

Fysen kommer inte heller att anpassas i och med att det blir mer intensiva bollpass?

– Nej. Fysen har de kört så pass länge så den är de vana vid. Den behöver vi inte anpassa så himla mycket.