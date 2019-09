Skakigt i Timrå IK efter chockbeskedet om klubbchefen: "Ett sorgearbete"

Under tisdagen höll Timrå IK en presskonferens där ordföranden Lars Backlund berättade att styrelsen valt att avskeda klubbchefen Jörgen Wahlberg sedan han varit inblandad i flera händelser som stridit mot klubbens linje om affärsetik och moral. Backlund meddelade även att en polisanmälan mot den tidigare chefen skulle lämnas in.

En situation som skakat om föreningen.

– Jörgen har varit chef och en ledare med positivt ledarskap och där personalen har tyckt att det har fungerat bra och det är klart att det blir många frågor när något sådant här händer och det påverkar ju gruppdynamiken i det hela. Och vi säger inget mer än det som står i tidningarna, säger han.

Han fortsätter:

– Vi har ett jobb att göra nu i föreningen för att kunna gå vidare. Det här är en tråkig händelse. Timrå IK har jobbat stenhårt för att vända ett underskott på många miljoner till ett plus och Jörgen har haft en stor del i det jobbet. Så det är blandade känslor i det här.

Hur jobbar ni med personalen nu?

– Vi i styrelsen är på kansliet och pratar med personalen. Det blir som ett sorgearbete som vi får göra. Vi har tappat en person och de har tappat sin chef.

Under pressträffen berättade Lars Backlund att man kommer att lämna in en polisanmälan mot sin tidigare klubbchef, så att polisen får undersöka om de händelser som inträffat är av brottslig karaktär. På onsdagen hade ännu ingen anmälan lämnats in – men det kommer att ske under den kommande tiden enligt ordföranden.

– Vi har inte lämnat den än, men det kommer att ske under den här veckan, säger han.

Backlund ska ha blivit medveten om händelserna efter att ha fått ett telefonsamtal för en kort tid sedan, utöver det säger han sig inte ha haft på känn att något inte stod rätt till.

– Det här var ingenting som jag hade förväntat mig, säger han.

Hur tog du informationen vidare efter det, pratade du direkt med Jörgen?

– Vi gjorde en research, som ni gör på tidningen.

Hur reagerade Wahlberg det när ni gav honom avskedsbeskedet?

– Han blev ledsen för det inträffade, och det är ju en naturlig reaktion.

Har du haft någon dialog med Jörgen Wahlberg efter det här offentliggjordes?

– Jag har inte pratat med honom, men vi har utsett en person i föreningen som kommer att göra det.