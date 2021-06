Skatten sänks i Timrå efter enigt beslut i fullmäktige: "Därför gick de med på en sänkning"

Under måndagens möte i kommunfullmäktige fattades beslut om en skattesänkning i Timrå. För två år sedan höjdes skatten med nästan en krona och det skapade stor debatt eftersom Timrå med den skattesatsen ligger högst i länet och även ligger högt sett till hela landet.

Oppositionen med M, KD och C hade lagt ett förslag om att sänka skatten med 35 öre per intjänad hundralapp nästa år. Det förslaget röstades ner under kommunstyrelsens senaste möte. Men under måndagen togs det upp som ärende nummer 13 på listan och det blev ett riktigt turnummer för Timråborna. Däremot blev det ett otursnummer för majoriteten S och V som efter att ha ajournerat mötet valde att gå med på skattesänkningen.

– Det är ganska enkelt, det fanns en majoritet för en skattesänkning så då valde vi att gå med den, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande.

De ville väl inte ge Per-Arne utslagsrösten

För en skattesänkning var även L, SD och Timråpartiet samt den politiske vilden och tidigare medlemmen i Timrås socialdemokrater, Per-Arne Frisk, som deklarerat att rösta för en sänkning. Något som Timråpartiets ordförande Robert Thunfors menar var anledningen till majoritetens nya ställningstagande i skattefrågan.

– De ville väl inte ge Per-Arne utslagsrösten och en fjäder i hatten, därför gick de med på en sänkning, säger han.

Nu sänks skatten med 35 öre nästa år och det hoppas Tony Andersson är början på den trestegsraket som oppositionen föreslagit. Med en sänkning av skatten på 35 öre tre år i rad.

– Från och med nästa år sänks skatten med ungefär 2000 kronor om året för en barnfamilj i Timrå. Kan vi fortsätta med samma sänkning i tre år kommer vi att komma ner i samma skattenivå som Sundsvall. I den bästa av världar hade det varit bäst att sänka skatten med en krona på en gång men det var inte läge att gör det nu, speciellt på grund av konsekvenserna från pandemin, säger Tony Andersson.

Under mötet skulle även budgeten hanteras men på grund av skattesänkningen så återremitterades S och V:s budgetförslag. Den ska nu göras om och kommer att behandlas vid ett extrainsatt möte i kommunfullmäktige den 14 juni. Ändringen i skattesatsen betyder att S och V måste hitta nya miljoner för att kunna få igenom sin budget.

– Det betyder att vi ska hitta runt 13-14 miljoner till för att kunna göra ett resultat som ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Men jag ser inte att det ska vara helt omöjligt att lösa, säger Stefan Dalin.

Från Timråpartiet sida är man glad över att samtliga i opposition kunde komma överens i skattefrågan.

– Det känns bra att vi lyckas komma överens och det är bra att det höll hela vägen. Långsiktigt måste vi försöka återställa skattesatsen som den var tidigare och som vi haft i över 30 år. Det bygger ju också på att vi kan inte ligga så jättemycket högre än vad Sundsvall gör, säger Robert Thunfors.