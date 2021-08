Skicka in din bild till tips@st.nu, via tipsaformuläret eller via formuläret här i artikeln. Våra redaktörer lägger in bilder löpande.

"Lyskväll", "stugsista" eller "lysnatta" är en tradition som härrör från Finland, men som har blivit tradition längs Medelpads kust på senare år. Sista lördagen i augusti firas sommarens slut med marschaller och annan ljussättning.