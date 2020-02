Skiddrottning i Östersund för fem år sedan – Kalla minns tillbaka på segern: ”Aldrig varit så pigg som jag var då”

För exakt fem år sedan på dagen korsade Charlotte Kalla mållinjen som segrarinna i Östersund framför Marit Björgen men mycket har hänt sedan dess.

– Det är verkligen fina minnen jag har från Östersund och gamla hemmaplan här. Det är otroligt fina banor och jag är glad att jag får åka en femma, säger hon.

Charlotte Kalla är tillbaka under Ski Tour 2020 under exakt samma distans men med helt andra förutsättningar och rollerna är ombytta. I stället är det Ebba Andersson som är högst upp bland svenskorna i resultatlistan och den mest profilerade just nu.

Under säsongen har hon inte varit med och kämpats om några pallplatser och inte i Östersund heller. Charlotte Kalla passerar mediefållan efter en 13:e plats, märkbart inte där hon vill vara och de flesta frågorna handlar om resultat.

– Det är här jag huserar i resultatlistan. Jag försökte jobba med andra saker och tekniska bitar. Jag tar etapp efter etapp och nu ser jag fram emot jaktstarten i morgon, säger hon.

Någonstans har hon samtidigt accepterat att hon inte är i toppen och slåss om pallplatserna längre även om det var det som målet innan säsongen.

– Jag hade det när säsongen började i maj men jag har fått revidera målsättningen. Målet var högre upp än vad jag presterade i dag. Det var högre upp än vad jag ligger just nu. Det är det här jag haft att jobba med under hela försäsongen och jag hade ändå hopp om att jag skulle höja kapaciteten, säger hon och fortsätter:

– Jag får vända tankarna lite och fokusera på det som gjorde att jag började åka skidor och försöka få till bra prestationer och hitta glädjen till att få ta i och bli trött, säger hon.

Har du mist glädjen den här säsongen?

– Det är väldigt trist att prata om resultat för det är typ det ända jag får frågor om av er, säger hon.

Dagen för fem år sedan minns hon tillbaka på med helt andra känslor.

– Känslan jag hade för fem år sedan, jag har aldrig varit så pigg som jag var. Det är fina minnen att tänka tillbaka på, 15 februari är ett bra datum, säger hon.