Hörnblad efter mentorns avsked från sporten: "Utan henne hade jag aldrig varit där jag är nu"

Under måndagen meddelade den svenska alpinåkaren Kajsa Kling att hon avslutar sin karriär. 29-åriga Kling specialiserade sig under karriären framförallt på fartgrenarna, något som också Sveriges framtidshopp, den sju år yngre Lisa Hörnblad gör. Hörnblad berättar att beskedet inte kom som någon jättechock även om hon hoppades på att landslagskompisen skulle fortsätta.

– Det var väl 50/50 för mig ifall hon skulle komma tillbaka eller inte, så på något sätt var man väl ändå lite förberedd. Supertråkigt, både för mig, för laget och för sporten, men jag tror att det är det bästa för Kajsa. Så jag är glad för hennes skull att hon tagit beslutet och kan gå vidare, säger Höga Kusten-åkaren.

När Hörnblad först kom in i landslaget säsongen 2016/17 fick hon stor hjälp av Kling både med att komma in i laget och med tips till åkningen. Trots att Kling inte var med under förra säsongen när Hörnblad slog igenom med världscuppoäng och OS-starter, säger 22-åringen att hon inte hade kunnat få sitt genombrott utan mentorns hjälp.

– Hon har betytt jättemycket, särskilt för två år sen när jag började åka lite fart och var med henne. Utan henne hade jag aldrig varit där jag är nu när det gäller fartåkandet, berättar Hörnblad.

– Det är väldigt tråkigt att tappa någon man kan få sporring av på träning och kika på hur hon gör. Man hade behövt henne, men samtidigt var hon borta hela förra säsongen också och det gick ju bra, fortsätter Ö-vikstjejen.

I och med Klings beslut att lägga av kommer Hörnblad ha det lite mer ensamt på världscuptävlingarna den kommande säsongen. Visserligen har landslaget en träningsgrupp för fartdisciplinerna, men ingen i den når riktigt upp i Klings nivå än så länge.

– Det är bara att göra det bästa av det, vi är ju tre tjejer nu i laget så det kommer inte vara några problem. Vi är ändå ett litet lag i år, men det var just att Kajsa var så jäkla duktig och man kunde se hur mycket hon gjorde. Hon var en av de bättre i världen, så det är det man kommer sakna.