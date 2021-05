Skotten i Ådalen 90 år: Han följde demonstrationståget mot massakern: "Jag glömmer aldrig"

I mitten av maj 1931 hade Ådalens arbetare fått nog. Börskraschen 1929 hade utlöst en kraftig depression som skickade chockvågor över hela världen. I vissa delar av Ångermanlands skogsdistrikt var arbetslösheten upp till 85 procent.

Lönerna hade sänkts gång efter annan; de som fortfarande hade arbete fick till sist svårt att klara sitt uppehälle. Barnfamiljer var särskilt utsatta och något stöd till arbetslösa fanns inte.

Elon Wahlgren växte upp i Frånö; huset – byggt 1917 men rivet i dag – låg vid den nuvarande Fornminnesvägen.

– Jag var bara en liten pojke och har inga minnen av de politiska diskussionerna eller så; min far var inte politiskt engagerad och deltog inte i strejken så jag har inget minne av vad far och mor sade om det hela, säger han.

– Men jag har läst mycket om Ådalshändelserna och har alltid känt mig delaktig i historien. Jag var där, jag såg det. Även om jag bara var fem år är vissa minnesbilder väldigt starka.

Den 14 maj 1931 är en dag han sent kommer att glömma. Tusentals människor hade samlats i Frånö för att demonstrera – en extraordinär händelse i det vanligtvis fridfulla samhället.

– Det var Kristi Himmelfärdsdag och vi, som alla andra ungar, hade ju hört talas om att det skulle samlas en massa folk uppe vid Folkets Hus, berättar han.

– Så vi var ett gäng som begav oss dit. Vad all uppståndelse berodde på visste jag inte, jag hade inget begrepp om sånt, men vissa saker kommer jag fortfarande ihåg väldigt tydligt. Jag minns till exempel hur de röda fanorna och standaren stod lutade mot staketet utanför Folkets Hus, berättar Elon Wahlgren.

Där inne satt representanter från så gott som hela fackföreningsrörelsen i Ådalen i protestmöte mot strejkbrytarna som anlitats. Utanför sjöd det av liv och rörelse; Frånö med omnejd gick sannolikt man ur huse för att fånga ögonblicket eller bara prata med demonstranterna.

Barnen var inte minst nyfikna.

– Det var oerhört mycket folk i rörelse, ingen av oss hade upplevt något liknande, minns Elon Wahlgren.

– Många jäktade fram och tillbaka, in och ut ur Folkets Hus. Musikkåren gick omkring med sina instrument och stämde upp. Jag kommer ihåg att Folkets Hus fortfarande var rödmålat – i dag är det ju gult – med ett rött och ganska högt staket med grindar ut mot järnvägsspåret.

Plötsligt ropade någon att alla skulle ställa upp sig på led. Och innan mötet hann avslutas – man beslutade om generalstrejk för alla sågverk och massafabriker i Ådalen – började mellan 3000 och 4000 personer att gå mot Lunde.

– Rätt som det var så var det någon som kommenderade "framåt!", minns Elon Wahlgren.

– Demonstrationståget började röra sig, först sakta, det var så många människor som skulle vara med. Vi barn tyckte att det var väldigt spännande och hakade på, men vi höll oss sist i tåget. Vi hängde med så långt som till Knäfta, men i backen mot Strömnäs kroknade vi.

– Och sen var det inte mer med det, demonstranterna försvann och vi barn sprang hem igen.

Resten är historia. Marschen till Lunde, en knapp halvmil från Frånö, slutade i ett blodbad.

Inkallad militär öppnade eld mot demonstrationståget på order av kapten Mesterton. Fem skadades och fem dödades – 20-åriga fabriksarbetaren Eira Söderberg, 31-åriga fabriksarbetaren Erik Bergström, 22-åriga arbetaren Evert Nygren, 18-åriga Sture Larsson och 35-åriga Viktor Eriksson.

Ryktet om vad som hänt spred sig under kvällen.

– Det var en fruktansvärd händelse, säger Elon Wahlgren.

– Grabbar från Ådalen, från I21 i Sollefteå, åker ned till Lunde och skjuter skarpt mot sina egna, mot andra grabbar från Ådalen. Bara för att de lydde order. Det är outsägligt sorgligt.

Det hela hade dock kunnat sluta ännu värre om det inte vore för trumpetaren Tore Andersson från Dynäs, som ledde musikkåren. När han uppfattar att det skjuts skarpt och ser Eira Söderberg blödande falla till marken reagerar han med ryggmärgen och blåser signalen för "Eld upphör".

– Jag har själv spelat trumpet i många år, och jag gjorde min militärtjänstgöring i Sollefteå. Det gör att man känner sig ännu lite närmare de här händelserna, säger Elon Wahlgren.

– Ådalen -31 har följt mig under hela livet, jag känner väldigt starkt för det. Jag har läst Birger Normans skildring och en del annat material, bland annat har jag satt mig in i rättsförhandlingarna som följde efteråt. Det är en händelse som har påverkat Sverige väldigt mycket och på många olika sätt.

Dödsskjutningarna i Lunde blev en vändpunkt i svensk historia. Sedan dess har soldater aldrig satts in vid liknande händelser; de regler som gav möjlighet att sätta in militär avskaffades helt av 1969 års riksdag och under 2000-talet infördes regler som ska hindra att militär sätts in vid demonstrationer.

Ådalshändelserna är också en av orsakerna bakom tillkomsten av dagens statliga polismyndighet, eftersom man ville försäkra sig om att poliserna aldrig skulle kunna riskera att bli för få vid liknande händelser.

Elon Wahlgren lämnade Frånö när han var 16 år gammal.

– Det fanns inga jobb i Ådalen, bara småjobb på brädgårdar och sågverk, så vi var ett gäng som sökte oss till bultfabriken i Hallstahammar, berättar han.

Efter ett händelserikt liv bor Elon Wahlgren i dag på Lidingö och fyller snart 96 år. Han har ett eget storband, Paramount Big Band – och trumpet spelar han fortfarande. Varje dag.

– Det är ett bra sätt att hålla igång, säger han.