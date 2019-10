Skvadertävlingen avgjord: "Positiv och glad stämning"

Skvadertävlingen är en årligen återkommande tävling för bowlare med olika funktionsnedsättningar. Det är 6:e gången som tävlingen arrangeras här i Sundsvall. Sedan några år tillbaka har ett antal bowlingföreningar i Hälsingland, Gästrikland och Kometerna i Medelpad ett samarbete. Vilket bland annat innebär att det arrangeras fyra tävlingar per år på olika platser inom XY-distriktet. Samarbetet och tävlingsverksamheten benämns XY-striken. Även andra föreningar kan delta i tävlingarna. I år var 66 bowlare anmälda till Skvadertävlingen från åtta föreningar; Strand, Heros, BK Klossen, Edsbyn, Warpen, BK Craft, Solens IF och arrangörsföreningen Kometerna.

Man gjorde upp om medaljerna i ett antal olika klasser herrar D --A samt damer D - A plus en klass för ränna. Det var en positiv och glad stämning i hallen. Många av bowlarna har deltagit under flera års tid och tycker att det är jätteroligt att träffa sina medspelare från andra orter. Ett antal spelare stod för fina resultat under lördagen. Dagens överraskning stod Robert Söderström, Kometerna för. Robert blev bronsmedaljör i sin tävlingsdebut.

Dagens högsta poäng 841 fick JB Forsberg, Solens IF, vinnare i herrar klass B. Som arrangör kan vi vara nöjda med ännu en väl genomförd Skvadertävling i Sundsvall.