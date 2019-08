Slink in öppnar nattöppen värmestuga i vinter: "Glada över att ha hittat en bra lösning"

Slink in kommer att öppna en nattöppen värmestuga under fem månader i vinter. Den kommer att ha öppet alla dagar i veckan.

"Vi är glada över att ha hittat en bra lösning i centrala Sundsvall för att ingen ska behöva sova utomhus under vintermånaderna", säger Niklas Säwén (S), socialnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.