"Slusk" tog emot silverdiplom på internationell körfestival: "Vi har en fantastisk kör"

Under fyra år har European choir games arrangerats i olika länder. Evenemanget är en av Europas största körfestivaler och 6300 körsångares ljuva stämmor har hörts under årets tävlingsvecka i Göteborg. Kören "Slusk" från Västernorrland hördes dock klarare än någonsin och lyckades under veckan sjunga till sig ett silverdiplom.