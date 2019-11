Slutreplik från Hans Selling: Kommunen gör stora vinster på GIF Sundsvalls elitverksamhet

Marcus Backholm Bohlin påstår i svaret på min replik att jag blandar äpplen och päron i mitt inlägg. Jag vill då än gång påstå att han har fel och jag blev än mer övertygad igår när jag lyssnade på nationalekonomen Ingvar Nilsson som tillsammans med två andra forskare redogjorde för den utredning som kommer att publiceras kring årsskiftet.

Den utredningen visar att fotbollen genererar 3,7 miljarder kronor i samhällsvinst varje år. Han påstår att det går att mäta sådant som den ekonomiska och sociala nyttan, utanförskap med mera.

Svensk elitfotboll består av 32 klubbar och man har i rapporten studerat och använt sig av fyra klubbar i utredningen.

Det viktiga är samspelet mellan skola, kyrka, folkrörelseorganisationer och fotbollsföreningarna. Spjutspetsen i ett folkrörelseföretag skulle då vara GIF Sundsvall.

Man konstaterar att fotbollen är oerhört påverkande på unga människor som förlorat hoppet är skoltrötta, långtidsarbetslösa, har svag hälsa, psykisk ohälsa samt funktionshinder och här redovisar rapporten bland annat följande: Om vi räddar sex unga män från ovanstående ger det en besparing på 34 miljoner kronor per år. Lyckas vi få in 32 personer i arbete ger det en samhällsbesparing på 268 miljoner kronor per år.

Jag försöker bevisa hur viktigt det är att GIF får möjligheten att fortsätta sin elitverksamhet inom fotbollen.

Om GIF lyckas med att få in tre unga människor på arbetsmarknaden ger det en samhällsbesparing av 12,5 miljon kronor. Skulle varje allsvensk klubb lyckas med samma blir det en samhällsbesparing om cirka en miljard kronor per år Av den anledningen påstår jag fortfarande att vårt kommunala bidrag om 1650000 kronor är alldeles för lite. Och jag blandar inte äpplen och päron, jag försöker bevisa hur viktigt det är att GIF får möjligheten att fortsätta sin elitverksamhet inom fotbollen.

Jag rekommenderar Backholm Bohlin att ta del av Ingvar Nilssons rapport.

Hans Selling

Ordförande GIF Sundsvall

Svar direkt:

Jag håller naturligtvis med om hur betydelsefullt föreningslivet är i samhället. Däremot ställer jag mig fortfarande tveksam till de oerhörda samhällsvinster som Hans Selling menar skulle komma med ett ökat kommunalt stöd till GIF Sundsvalls elitsatsning.

Nu har skiljelinjerna tydliggjorts och vi drar streck i debatten.