Slutspelet närmar sig – då vill Timrå IK slå rekordet: "Skulle vara väldigt roligt"

► Matchen

Onsdag 10 mars, 18.00: Timrå IK–Modo Hockey (NHC Arena).

► Läget i laget

Endast Jakob Ragnarsson (axelskada) är inte är tillgänglig.

► Tränarsnack

Hur tänker ni på det här med att testa nytt i formationer mot att sätta laget inför slutspelet?

"Vi är inte i den fasen nu att vi försöker uppfinna hjulet på nytt, utan vi har en ganska klar bild om hur vi spelar laget och vilka roller som det ska vara. Så nu kör vi ihop det här", säger assisterande tränaren Ante Karlsson.

Ni behöver nio poäng på tre matcher för att slå Björklövens poängrekord, är det den moroten som driver er nu sista matcherna?

"Naturligtvis skulle det vara väldigt roligt att slå det rekordet och det är någonting vi kommer att göra allt för".

Vad vill du se av laget inför slutspelet?

"Att vi är fortsatt konsekventa i det vi gjort hela säsongen, som vi egentligen började med redan i fjol, och nu blivit bättre på. Vi får inte skapa oss några dåliga vanor utan vi ska gå in i slutspelet med trygghet i vårt spel."

► Notera att ...

... Timrå IK är redan klara seriesegrare och är klara för kvartsfinal. Modo Hockey säkrade kontraktet för bara ett par dagar sedan, men kan inte nå slutspel.

... Jonathan Dahlén leder poängligan i Hockeyallsvenskan på 71 poäng. Bäst historiskt är Jonathan Johnsson som förra året landade på 79 poäng. Därmed behöver Dahlén göra nio poäng på de återstående tre matcherna för att slå rekordet.

... Onsdagens möte är säsongens sista länsderby. I de tre tidigare mötena har Timrå gått segrande ur två.

► Så följer du matchen

På tv via C More live 2, eller via liverapporten på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 12 mars, 18.00: Västerviks IK–Timrå IK (Plivit Arena).