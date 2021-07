SM-medaljer till hemmaförarna: "Det går ju fint det här"

Ja, det var sannerligen en framgångsrik helg för SHRA Sundsvall och deras förare. Solen sken från en klarblå himmel hela helgen. Det var nästan så det var för varmt. Speciellt motorcyklisterna svettades i sina skinnställ. Som Junior dragbikeföraren Harry Bruhn, Kovland, förklarade.

– Jag fick hjälp att ta av mig t-shirten efter jag kört, den hade klibbat fast på kroppen. Vi har ett ryggskydd också, så det blir extra varmt.

Harry hade kvalat som trea, men åkte ut i första elimineringsrundan då han körde snabbare än sitt dial-in.

– Jag hade dialat 8,35 men körde 7,93. Och vårt absoluta break-out är 7,90, så jag var bara 3/100 ifrån det, och då hade jag fått packa och åka hem.

Extra trist för Harry var att hans motståndare, Linnea Brattgrå, fick problem med bromsarna, så hade han inte kört för fort hade han gått vidare. Nu fick han i stället coacha sina kompisar i Junior dragbike, som fick sin vinnare i kvalettan Felix Sjödin, som vann finalen över Dennis Adsell.

Två klasser under helgen körde ett direktavgörande SM – Super comp och Super pro ET.

I Super comp hade SHRA Sundsvall två förare med till start. Pontus Garefelt kvalade som etta och Wilma Andersson som trea. Och de två hemmaförarna fick mötas direkt i första elimineringsrundan. Pontus, som hunnit köra Super comp några år, och Wilma, som tagit steget upp i klassen i år, och som i helgen för första gången körde 402 meter. Tidigare har hon bara kört tester på kvartsbana, 201 meter. Och här var det reaktionstiden som kom att fälla avgörandet. Wilma var otroligt snabb ut från start, och trots att Pontus hade en lite snabbare tid, 8,980 mot Wilmas 8,981, så var det Wilma som var först över mållinjen.

I finalen, mot Amanda Sjöström Andersson, Sollefteå, var det återigen Wilmas snabba start som fällde avgörandet. För trots en något långsammare tid, Wilma körde 8,919 mot Amandas 8,914, så var det Wilma som var först över mål, och därmed svensk mästare. På sin första tävling i klassen.

– Det går ju fint det här. Jag var faktiskt lite nervös innan, men så fort jag satte mig i dragstern släppte det, förklarar hon.

Helgens SM-vinst var inte hennes första. Hon vann Juniordragster-SM år 2018 också.

– Så nu har jag faktiskt SM-guld i två klasser.

Pontus Garefelt var inte nöjd med att åka ut i första rundan. Men tack vare sin första kvalplats räckte poängen till ett SM-brons.

– Vi har gjort en hel del förändringar på bilen, och den går mycket bättre nu, mycket jämnare, så jag tycker det är helt okej, sa pappa Patrik.

Och faktum är att Pontus har ett SM-brons sedan tidigare – i Juniordragster.

Och fler av klubbens juniorer verkar vara på gång. Lina Andersson, lillasyster till Wilma, vann Juniordragsterklassen, då hon besegrade Chris Callin i finalen.

Juniorerna kör också SM, men de kör en serie och där återstår det ännu ett par deltävlingar.

I den andra SM-klassen, Super pro ET, gick vinsten till Borås Mikael Nilsson, som vann finalen över en tjuvstartande Jan Hallman, Borlänge. Mikael Nilsson körde faktiskt två klasser under helgen, Super comp och Super pro ET.

– Men det var nästa för stressigt, det var inte mer än 15 minuter mellan kvalrundorna. Batteriet hann inte med att ladda mellan rundorna, sa Micke, som breakade ut sig i första rundan i Super comp, och kunde koncentrera sig på Super pro ET efter det.

I Pro street tog tävlingen slut för hemmaföraren Birgitta Lindström redan i första rundan. Hon var kvalfyra, men åkte ut i första rundan mot Piteås Lars Berglund. Men hon var inte särskilt nedslagen för det.

– Det var otroligt tätt. Jag kanske var lite snabbare ut från start, men sen började min bil drifta mot mitten, och jag fick släppa av lite. Över mål hade vi samma slutfart, 290,3 kilometer i timmen, men jag förlorade med 3/100-dels sekund.

Det här var Birgittas första tävling för i år. Hon har inte varit på några testkörningar, utan tycker att hon kan bilen så bra att det inte är några problem att sätta sig i och köra.

– Och den går otroligt bra, det är ett rent nöje att köra den, säger Birgitta, som nu närmast åker till Mantorp Park för att tävla där nästa helg.

I Pro ET blev det hemmavinst genom Patrik Svensson, som gjorde sin andra tävling i en 1977-års Ford Pinto. Patrik, som dragracingpubliken annars är van att se i en Ford Mustang.

– Jag har kört Mustangen i 20 år, jag ville prova något annat, förklarar han.

Pinton hittade han i Norge, men då var den orange och i väldigt dåligt skick. Nu har Patrik och pappa Christer renoverat bilen och lackerat den exakt som den bil som Pro stock-legenden Bob Glidden körde med 1977.

Och nu, i den andra tävlingen i bilen, kom första vinsten.

– Jag är så jävla nöjd, konstaterade Patrik.