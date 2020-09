SM-silver för Sundsvallsorienteraren Vikström: "Stort och väldigt kul"

Under helgen avgjordes orienterings-SM. På lite olika platser, under lite olika tider, på grund av coronarestriktionerna.

För Sundsvalls OK-orienteraren Frida Vikström var det i närheten av Stenungsund som gällde. Under lördagen medeldistans och under söndagen långdistans.

Av dem blev söndagen en riktig höjdpunkt för 20-åringen. På långdistansen tog hon nämligen silver i D20-klassen.

– Jag inledde egentligen väldigt dåligt. Jag hamnade på ett dåligt vägval, sprang tufft och det gick inte så snabbt att ta sig fram. Så jag hamnade lite efter i början och tappade lite tid. Men efter den dåliga starten så gick det faktiskt väldigt bra och därifrån kunde jag trycka på bra, hade bra fart och orienterade säkert, berättar Vikström.

– Det var väldigt roligt. Det har varit väldigt speciellt i år då man ju inte har fått tävla någonting och det är mitt sista år som junior. Så det var stort och väldigt kul att få avsluta tiden som junior med att ta medalj på SM.

Det kommer att bli en tuff utmaning, men också väldigt kul att få mäta sig med dem som verkligen är allra bäst.

Tidigare har hon tagit brons och silver som 17-åring, men i D20-klassen har pallplatsen fått vänta tills nu. Hennes sista år som junior.

Från och med årsskiftet blir hon nämligen senior.

– Det är klart att det kommer att bli mycket tuffare att tävla mot dem som är mycket äldre. Det är ju där den högsta eliten är. Men jag ser ändå fram emot det. Det kommer att bli en tuff utmaning, men också väldigt kul att få mäta sig med dem som verkligen är allra bäst och förhoppningsvis även kunna matcha dem och bli lika bra.

Innan dess väntar dock även sprint-SM i oktober. Då i Örebro.

Sett till helgens resultat gick det å andra sidan sämre på medeldistansen. Där slutade Vikström på 21:a plats.

– Jag hade en riktigt tuff dag på medeldistansen. Jag sprang inte alls bra och blev lite ledsen och besviken. Jag hade tränat väldigt hårt inför det här och det blev inte alls som jag ville ha det. Därför var det också väldigt skönt att kunna prestera på långdistansen när det inte gick bra på medel, säger hon.

Resultat, Sundsvalls OK:

Medel

D21 Final A, 4 260 m: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 34.28, 39) Jonna Jungåker, Sundsvalls OK, 51.13.

D20 Final, 3 530 m: 1) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 33.06, 21) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 42.15.

D21 Final B, 3 650 m: 1) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, 34.42, 27) Johanna Sjölund, Sundsvalls OK, 41.27.

H21 Final B, 4 400 m: 1) Ludvig Åhlund, Malungs OK Skogsmårdarna, 33.37, 63) Anders Axling, Sundsvalls OK, 44.03, 87) Erik Toomingas, Sundsvalls OK, 59.34.

D18 Final B, 3 150 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 29.13, 59) Julia Nordlander, Sundsvalls OK, 56.47.

H18 Final B, 3 810 m: 1) Albin Gezelius, IFK Mora OK, 35.18, 13) Axel Lundgren, Sundsvalls OK, 37.52, 25) Hannes Lindahl, Sundsvalls OK, 39.44, 36) Oskar Vikström, Sundsvalls OK, 42.40.

Lång

D20 Final, 7 650 m: 1) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 71.34, 2) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 73.04.

Damer, 10 810 m: 1) Sanna Fast, Eksjö SOK, 89.29, 30) Jonna Jungåker, Sundsvalls OK, 119.26.