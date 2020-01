Småbarnsföräldrar och idrottare – så får paret Giovanni och Ida ihop livspusslet: "Hade aldrig gått annars"

För snart fyra år sedan blev Ida Dowermyr och Giovanni Monticciolo föräldrar till en liten pojke.

För tio månader sedan kom lillasystern till världen.

Att vara föräldrar till små barn förändrar naturligtvis vardagen för vem som helst, men kanske extra mycket för Ida och Giovanni.

Samtidigt som de mäktar med vardagen med småbarn, spelar nämligen de båda innebandy i Timrå IBC.

Giovanni är målvakt för herrlaget som huserar i division 1. En serie som innebär långa bortaresor, utöver lagets träningar under veckorna.

Damlaget spelar även det i division 1 – och där har Ida en viktig roll och leder den interna poängligan med sina 22 poäng så här långt (14+8).

Men det krävs en hel del planerande för att få det att gå ihop för familjen.

– Det är ett jäkla pusslande och vi har barnvakt flera gånger i veckan. Man skyndar till och från träningarna för att få det att funka. Men vi har tur att båda våra mammor bor i närheten och hjälper till, säger Giovanni Monticciolo och fortsätter:

– Ungarna brukar hänga med på matcherna när det går också. Innebandy är ju liksom det enda vi har på fritiden. Det blir lite uppoffringar på den sociala biten, vi lever innebandy här hemma och det blir många timmar i Timrå sporthall.

Paret bor ungefär en kilometer från träningshallen, något som underlättar pusslandet, då det går fort att ta sig till och från träningarna.

– Men det blir lite stressigt när man ska komma i väg och komma i tid till träningen, säger Ida Dowermyr.

Var det självklart för dig att komma tillbaka och fortsätta spela efter graviditeterna?

– Det var nog det, jag har ju liksom alltid spelat. Efter den första var det väl kanske inte lika självklart, för då bytte jag lag och vi flyttade till Timrå. Men efter den andra graviditeten kändes det självklart.

Båda lagen har haft en relativt kämpig säsong. Herrlaget har tre poäng till godo ner till strecket, medan damlaget ligger näst sist i serien.

– Vi har inte fått in bollarna framåt, det har varit stolpe ut hela säsongen. Det där lilla extra som vi hade fjol finns inte riktigt i år. Just nu går det inte att titta uppåt i tabellen alls, utan det handlar om att försöka säkra kontraktet så tidigt som möjligt och plocka de här viktiga segrarna nu i slutet. Jag börjar bli lite less på hedersamma förluster, för det har varit en hel del sådana den här säsongen, säger Giovanni.

Till helgen möter herrlaget topplaget Bollnäs på hemmaplan, en match som dessutom sänds live på ST.nu.

Damlaget möter Härnösand på bortaplan den sista januari.

– Det hade aldrig gått utan folk som ställer upp. Giovanni åker ju långt på sina bortaresor, medan mina bortaresor är närmare, men det tar ändå väldigt mycket tid. Vi har fått stor hjälp av våra familjer, säger Ida.

Men även om det krävs mycket planering för att båda ska kunna utöva sin idrott är de överens om att det är värt det. Och det kan till och med finnas fördelar med det också, menar Giovanni.

– När båda håller på och till och med i samma förening så har man större förståelse för varandra, den tid man lägger ner och allt.