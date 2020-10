Småbarnsmamman Ester lobotomeras när Nils är tre år: "Hon var som ett streck, men hon sjöng ibland i köket"

Nils är bara tre år när hans mamma Ester får nervbanorna i pannloben avskurna. Hon är en av de första av totalt 479 patienter som under 1940- och 50-talet lobotomeras efter att ha blivit intagna på Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.

– Lobotomin fick förödande konsekvenser för hela vår familj, berättar sonen Nils som i alla år har plågats av sin familjs historia.

I den här artikeln är såväl Nils, som hans närståendes namn, fingerade.

– Pappa hade dåligt samvete hela livet på grund av det som hände. Han fick tidigt alkoholproblem, berättar Nils.

När han var i tioårsåldern slutade pappan dricka.

– Då blev livet lite bättre för mig, men då var det på något sätt redan för sent, säger Nils, som i dag är i 75-årsåldern.

Ingreppet som Ester tvingas gå igenom görs tre månader efter att hon skrivs in på kliniken. När hon stiger in på avdelningen bakom de gula tegelväggarna känner hon sig nervös och orolig. Maken hade haft en otrohetsaffär just innan barnen kom, och hennes egen mamma, som hon hade haft stor hjälp av, hade just dött.

För personalen på Sidsjön berättar Ester om återkommande känslor av andningssvårigheter, hjärtklappning och krypningar under skinnet. Samtidigt har hon klarat skolgången bra och hon är omtyckt och har befordrats på sitt butiksjobb. Av omgivningen beskrivs hon som glad och social.

Efter operationen blir hon aldrig mer densamma.

I Esters journal står det att hon in i det sista motsätter sig ingreppet. Därefter skriver läkaren: "Med bestämdhet fick man henne dock till operation, vilken gick bra, med fint förlopp, rynkan i pannan försvunnen och en annan blick genast efter op".

Esters känsloregister var helt utplånat efter lobotomin.

– Hon var som ett streck, men hon sjöng ibland i köket när hon bakade. Hon tyckte om att baka. Annars strödde mamma bara osäkerhet och otrygghet omkring sig. Hon pratade exempelvis om vad som skulle hända om kriget kom, om pappa skulle dö eller om något annat skulle drabba oss, berättar Nils.

Ester logiska tänkande påverkades också och enligt Nils förstod inte modern hur alla fasor hon berättade om kunde påverka den övriga familjen.

– Jag har lidit av social fobi och posttraumatiskt stressyndrom sedan femårsåldern. När jag var tre år blev jag inlagd på sjukhus eftersom magen slutade fungera och fram till att jag var nio låg jag inne flera längre perioder. Mina föräldrar fick aldrig hälsa på och skolgången blev förstås lidande, berättar Nils.

Först när han var i 50-årsåldern fick han veta vad som hade hänt hans mor.

– Jag hade hus, barn och jobb och hon ville ha hjälp av mig. När jag förklarade att jag inte kunde hjälpa henne just då, sa hon att man måste tänka sig för innan man skaffar barn. "Jag blev förbjuden att skaffa barn jag", sa hon.

Jag känner mig ömsint både gentemot mina föräldrar och vår historia. Samtidigt minns jag inte att jag någonsin fick en kram av mamma eller pappa

Då började Nils ställa frågor, både till sin mor och hennes omgivning, och han kunde successivt lägga pusslet. Senare fick han både lobotomin och steriliseringen bekräftat genom Esters journal.

Han sörjer allt som gick förlorat.

– Men jag känner mig ömsint både gentemot mina föräldrar och vår historia. Samtidigt minns jag inte att jag någonsin fick en kram av mamma eller pappa.

Ester dog för drygt tio år sedan och nu vill Nils försöka ge henne upprättelse.

– Hon blev utsatt för samhällets övergrepp. Det har påverkat henne och oss väldigt mycket och det är samhället som rår för det. Det var inte så rosenrött under efterkrigstiden, säger han.

Hans vän Ann har stöttat honom genom åren.

– Historien är viktig och det finns nästan ingen kvar som kan berätta om det här längre. De flesta som var med om det är nog döda och många fick kanske inga barn, säger hon.

Nils ser det som att hans mor var född i fel tid, och det känns smärtsamt.

– Nu skulle man nog ha sagt att hon var utbränd och led av panikångest när hon skrevs in på Sidsjön. Samhället följde heller aldrig upp hur det gick för min mamma, och det får inte sopas undan. Hon visades i stället upp för olika läkare och studiegrupper som ett lyckat exempel när det gällde lobotomin.

Ann minns hur Nils en gång beskrev såren efter sin barndom.

– Du sa att det var som att ständigt vara i en törnebuske och att du var tvungen att vistas bland de där törnena, trots att det kändes som att rispa i öppna sår, berättar hon.

Nils själv säger att han har känt det som om han nästan ständigt har haft gråten i halsen.

– Det är plågsamt och man sprider ingen glädje omkring sig. Fösta panikattacken fick jag när jag var 16 år. Med hjälp av vilja och piller har jag ändå lyckats ha ett hyfsat liv och jag är glad för att mina barn verkar ha gått starka ur det här. De brukar säga att inte bara deras farmor, utan även jag behöver få upprättelse, säger han.

Under 1990- och 2000-talet har frågan om ett erkännande och ekonomisk ersättning till lobotomerade varit uppe i riksdagen i olika omgångar. Samtliga motioner har resulterat i avslag.

– Det är ett av mina största politiska misslyckanden att jag inte fick mina förslag att gå igenom, säger Dan Ericsson, tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Han har träffat flera anhöriga till människor som gick igenom ingreppet.

Tidigare socialministern Margot Wallström gav 1998 följande svar på en fråga från Dan Ericsson: "Socialutskottet anförde därvid att lobotomi på 1940- och l950-talen skedde i enlighet med dåtida vetenskap och beprövad erfarenhet och att några skäl för generell ersättning inte föreligger".

– Jag lyckades få en del ledamöter med mig, främst från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, men den gamla stammen från psykiatrin höll emot, säger Dan Ericsson, som i dag arbetar som rådgivare och konsult.

Även i Norge var lobotomi en behandlingsmetod. Där blev omkring 3 000 patienter lobotomerade från 1941 till 1974. Norska riksdagen tog 1996 beslut om att alla som efter andra världskriget blev utsatta för ingreppet skulle få ekonomisk ersättning. Mellan 400 och 500 personer fick därmed 100 000 i kompensation.

– Det är oerhört tråkigt att de styrande i Sverige inte ville ge en upprättelse till dem som utsattes för lobotomi och deras familjer. Nu är det för sent med en ekonomisk ersättning eftersom i princip alla som utsatts har avlidit. Men det går fortfarande att ge ett offentligt erkännande om att behandlingsmetoden var förkastlig och har orsakat livslång skada hos de drabbade familjerna, säger Nils.

Fakta: Lobotomi

Mellan 1946–1966 lobotomerades omkring 4 500 svenskar. Av dem var 61 procent kvinnor och 39 procent män. Tanken var att ingreppet skulle dämpa ångest och oro, men många patienter blev i stället helt apatiska.

Lobotomin utvecklades av den portugisiske läkaren Egas Moniz som fick Nobelpriset 1949, men snart växte kritiken. Obduktioner visade att många patienter avlidit av omfattande hjärnskador.

En av alla dem som avled av skador efter att ha lobotomerats var konstnärinnan Sigrid Hjertén från Sundsvall. Hon opererades 1948 på Beckomberga sjukhus.