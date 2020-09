Smålandsvillan lägger ner i Sundsvall – 85 anställda drabbas

Enligt uppgifter ska personalen under tisdagen ha fått information om att man lägger ner tillverkningen i Sundsvall. De anställda ska jobba kvar fram till jul.

2016 utökade Småvillans villan i Sundsvall med husfabrikens nya produktion i Nacksta, vilket gjorde att man blev upp mot 100 anställda.

– Vi har träffat personalen under dagen och berättat om våra planer. Det känns förstås väldigt tungt att vi måste avveckla verksamheten här. Men vi har sett en ordernedgång under några år och det blev värre under corona. Då väljer vi att satsa på produktionen helt och hållet i våra andra fabriker i Småland, säger Joakim Henriksson.

Texten uppdateras.