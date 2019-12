SMHI har gått ut med varning för halka och snöfall – kan komma upp mot 20 centimeter framåt kvällen och natten

Till en början väntas mest klart väder, men under dagen mulnar det på och i eftermiddag kommer snöfallet att dra in från sydväst. Det kraftigaste snöfallet väntas i Medelpad och Ångermanland under kvällen och natten. Lokalt kan det komma drygt 20 centimeter. Längs kusten blir det dessutom blåsigt med en ostlig vind som under natten vrider till nord.

SMHI kan utfärda varningar i början av säsongen även om det är mindre mängder snö. Klass 1-varningen görs om det väntas 5 millimeter eller mer i smält form under sex timmar.

De varnar även för halka på vägarna.

