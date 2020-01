SMHI klass 1-varnar för snöfall under onsdagen

Enligt SMHI kan det komma 10-15 centimeter snö, främst i öster.

– Snöfallet är nu på gång söderifrån. Det kommer att dra in över länet sent tisdag kväll och under natten, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo till Allehanda.se.

FAKTA: Klass 1 -varning snöfall

Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar.

Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare snöfall med mer än 20 mm inom 12 timmar, alternativt 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s), uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: SMHI.se