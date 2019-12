SMHI varnar för ishalka: "Bara ge sig ut om man måste"

Klass 1-varningen för plötslig ishalka har utfärdats i stora delar av landet. För Medelpads del är det ett snöfall som övergår till underkylt regn under eftermiddagen och kvällen som kan skapa problem. Ishalka väntas då regnet faller på kalla vägbanor, enligt SMHI.

Meteorologen Lasse Rydqvist, vid vädertjänsten Storm, uppmanar folk att bara ge sig ut om man måste under eftermiddagen och kvällen. Om man ändå ska ge sig ut på vägarna har han några tips.

– Det gäller att ha god uppsikt på vägen så man kan avgöra underlaget. Sedan gäller såklart de gamla vanliga grejerna att man inte kör för snabbt och håller avståndet, säger han.

Det underkylda regnet avtar senare under kvällen samtidigt som mildare väder med plusgrader drar in under natten mot onsdag, enligt SMHI:s prognos.