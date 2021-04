Smittspridning ökar men munskydd ratas: "Tråkigt för då blundar man lite för det här svåra problemet"

För vecka 14 hade Västernorrland den högsta smittspridningen i landet för antalet nya bekräftade fall med covid-19 i förhållande till befolkningen. Under vecka 15 fortsatte antalet fall att öka i länet vilket gav en ny toppnotering med 1 547 nya fall.

Antalet nya bekräftade fall med covid-19 per 100 000 invånare är för närvarande bland de högsta i Europa i just Sverige under de senaste dagarna. Det innebär i sin tur att Västernorrland är en av de regioner som är värst drabbade i Europa.

Region Västernorrland beräknar att man får en topp av smittspridningen i början av maj. Det finns en eftersläpning på en till två veckor innan det här ger konsekvenser i sjukvården i länet, där man nu räknar med en topp i mitten av maj.

Antalet covidpatienter i länet har ökat kontinuerligt i en dryg månad och låg på 69 patienter på onsdagen. Av dessa vårdas tolv på IVA, vilket är en tangering av den högsta siffran någonsin under pandemin.

Hur hårt Västernorrland i slutändan drabbas beror på hur väl befolkningen följer gällande rekommendationer.

– Vi har tre olika scenarion. Vid hög följsamhet lägre topp, vid låg följsamhet den högsta toppen och annars mittemellan, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

På vissa håll är man duktiga, men på andra håll är man mindre duktiga

Bland de lokala rekommendationerna gäller bland annat att bära munskydd i offentliga inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken, samt att avstå från onödiga resor.

Hur tycker du att rekommendationerna följs när det gäller munskydd?

– På vissa håll är man duktiga, men på andra håll är man mindre duktiga. Det vore bra om alla följde alla rekommendationer.

Hur reagerar du på att många länsbor inte använder munskydd i till exempel offentliga inomhusmiljöer?

– Det är tråkigt för då blundar man lite för det här svåra problemet som vi har i samhället. Då tar man inte sitt medborgerliga ansvar, säger Hans Boman.

Håkan Ekvall är överläkare och enhetschef på infektionskliniken vid Sundsvalls sjukhus och han kan på nära håll följa den pressade situationen för länets sjukvård.

– Att planera sjukvård i en berg-och-dalbana är omöjligt, sjukvården är inte gjord för att vara så flexibel. Bemanningen är en begränsande faktor, det finns inte medarbetare i överflöd och vi kan inte gärna klona oss själva, säger Håkan Ekvall.

För att färre individer ska insjukna och behöva vård på sjukhus måste alla individer i Västernorrland följa rekommendationerna

Han berättar att medelåldern för covidpatienter minskat med uppemot nio år jämfört med förra coronavågen, vilket han tror har en koppling till att äldre behöver mindre sjukhusvård tack vare vaccinationerna.

– För att färre individer ska insjukna och behöva vård på sjukhus måste alla individer i Västernorrland följa rekommendationerna om att hålla avstånd och inte träffas i nya grupper, särskilt med tanke på den brittiska virusmutationen som är mer smittsam och smittar innan symptom, säger Håkan Ekvall.