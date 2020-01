Snabba mål, en stjärnsmäll och massflykt – så gick det när GIF föll mot ÖFK i försäsongsderbyt

Två snabba mål av Kadiri och Arhin gjorde att det var ÖFK-fansen som fick jubla mest efter försäsongsduellen i Nordichallen.

Matchens smäll

Redan efter tre minuter kraschlandade GIF Sundsvalls Paya Pichkah efter en duell med granitblocket Isak Ssewankambo. Efter lite omplåstring var Giffarnas ungtupp på benen.

Matchens kamp

Det var högljutt när Patronerna och de tillresta Falkarna gjorde upp på läktaren. Hat eller kärlek? Vi kan kalla det hatkärlek.

Matchens massflykt

ÖFK, som är ganska långt ifrån att ha spikat sin trupp, bytte ut sju av tio utespelare redan i paus och efter en timme var alla borta. GIF väntade längre – i matchminut 62 gjordes ett femmannabyte. Och fem minuter efter det kommer Alex Blomqvist tillbaka in i matchen efter att Anton Eriksson tvingats kliva av. Till slut fick Blomqvist gå av på riktigt när Johan Bengtsson fick göra sin A-lagsdebut.

Mer läsning om matchen på ST.nu och OP.se under kvällen.

Matchen

GIF Sundsvall–Östersunds FK 1–3 (1–1)

Mål: 0–1 (28) Alex Purver, 1–1 (45+1) Pontus Silfwer, 1–2 (70) Jordan Attah Kadiri, 1–3 (74) Frank Arhin.

Varningar, ÖFK: Isak Ssewankambo, Malcolm Stolt.

Domare: Rambud Beigi.

Publik: 822

Så spelade GIF

Startelvan (4–2–3–1): Lloyd Saxton – Johan Andersson (ut, 62), Anton Eriksson (ut, 67), Alexander Blomqvist (ut, 62, in 67, ut, 78), Dennis Olsson – Juanjo Ciércoles (ut, 62), Pontus Silfwer (ut, 62) – Oliver Berg, Paya Pichkah, Albin Palmlöf (ut, 62) – Marc Mas Costa.

Bänken: Filip Widén (mv), Teodor Stensthagen (in, 62), Albin Ekström (in, 62), Jesper Carström (in, 62), Ludvig Nåvik (in, 62), Erik Granat (in, 62), Oskar Wallin, Hugo Bergman och Johan Bengtsson (ut, 78).

Nästa match

Fredag 31 januari (13.00): GIF Sundsvall–AIK (Nordichallen).

Så spelade ÖFK

Startelvan (4–4–2): Sixten Mohlin - Felix Hörberg (ut, 46), Dennis Botchey (ut, 46), Thomas Isherwood (ut, 61), Noah Sonko Sundberg (ut, 61) – Isak Ssewankambo (ut, 46), Charlie Colkett (ut, 46), Alex Purver (ut, 61), Blair Turgott (ut, 46) – Nebiyou Perry (ut, 46), Francis Baptiste (ut, 46).

Bänken: Sam Mensiro (in, 46), Marco Weymans (in, 46), Rewan Amin (in, 46), Ludvig Fritzon (in, 46), Malcolm Stolt (in, 46), Jordan Attah Kadiri (in, 46), Dimitri Zhuravlev (in, 46), Fio Karlsson (in, 61), Jerell Sellars (in, 61) och Frank Arhin (in, 61),

Nästa match

Fredag 31 januari (17.00): Brommapojkarna–Östersunds FK (Grimsta IP).