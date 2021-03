Snabba puckar för målvaktslånet – räknar med att spela: "Hoppas att det ska bli en win-win-win-situation"

Med två målvakter på skadelistan såg GIF Sundsvall hastigt och lustigt över sina alternativ. Under onsdagskvällen stod det så klart att 28-årige Davor Blažević lånas in på ett korttidskontrakt från Hammarby IF, fram till sista juni.

– Det känns jättebra. Lite snabba puckar, men från att det var klart har det gått jättesmidigt. Jag kom i går kväll och första dagen i dag och det är sol. Så det är positivt, säger Blažević efter torsdagens träning.

Han säger att det för hans del har handlat om dagar från den initiala kontakten till påskrivet kontrakt.

– Det är en lite unik situation i Sundsvall i och med de fick två målvakter skadade och behövde lösa den situationen. Och jag behöver spela matcher och få bidra mer än vad jag har fått möjlighet att få göra hittills i Hammarby i år.

Nej, särdeles mycket speltid har det inte blivit i Hammarby den senaste tiden för Blažević. I fjol var David Ousted etta medan Blažević stod fyra matcher i Allsvenskan. I år konkurrerar han med Ousted och talangen Oliver Dovin.

Nu har han skrivit på ett tremånaderskontrakt med GIF.

– För mig var det ingen tvekan när jag fick frågan om jag var sugen. Det är ett jobb som ska göras, det är tre månader till att börja med och sedan får vi se. Men det är det jag fokuserar på.

Under den period som kontraktet sträcker sig är elva matcher i Superettan schemalagda, plus två träningsmatcher innan serien drar i gång.

– Det blir en bra portion med matcher och det är det jag är i behov av. Jag hoppas verkligen att det ska bli en win-win-win-situation. För mig, för Sundsvall och för Hammarby.

Samtidigt är Oscar Jonsson på väg tillbaka från sin skada och hoppas kunna vara redo innan seriepremiären mot Helsingborgs IF. För Andreas Andersson var prognosen åtta till tolv veckor.

Huruvida Andersson hinner komma tillbaks innan Blaževićs kontrakt går ut återstår alltså att se. Oavsett vilka målvakter som är tillgängliga räknar målvaktslånet med att spela.

– Jag har inte tänkt så långt. Jag har själv varit i rehab, jag vet hur det är. Ibland går det fort och ibland går det långsamt. Så det där är något som man får lösa där och då. Men det är klart att om du tar hit en spelare på lån för en kort period, med den uttryckliga ambitionen att spela, så är det det som är målsättningen.

Huvudtränare Henrik Åhnstrand ser enbart positivt på att få in Blažević.

– Den situation som vi är i är ju olycklig, med både Andreas och Oscar borta, säger Åhnstrand.

– Gustav (Molin) är 18 år och har stått två seniormatcher i hela sitt liv. Oscar har haft en armbågsfraktur, man vet inte när han är tillbaka och i vilket skick han är när han är tillbaka. Det är också hans första år i Superettan så han måste få tid. Det är bra att vi har fått in en målvakt som är erfaren.