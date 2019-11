Snart dags för årets Julton – med Kjell Lönnå på dirigentpulten för makalösa 53:e året i rad: "Det kan Sundsvall slå sig för bröstet för"

53 år betyder också 212 föreställningar, för Julton sjungs ju flera gånger varje år. Och inte en enda gång hittills har Kjell Lönnå tvingats sätta vikarie på grund av sjukdom.

När man som han och körerna umgås med julsånger från slutet av september varje år kan man behöva lite nytt i programmet – som alltid finns fast Julton också har sina fasta inslag. Till årets nyheter hör "Julen klappar på vår dörr", med både text och musik av Kjell Lönnå.

– Den tar upp de två aktiviteter som slåss i våra sinnen. Vi vill ju pynta och städa - och samtidigt fira högtid. Även hos de minst gudstroende finns en önskan att hinna ta emot julens helighet. Och då kan det bli krasch, säger Kjell Lönnå.

– Och Kören Confetti har en duktig vicedirigent, Linda Forslund, som har skrivit en egen text till "That´s christmas to me". Julen för kören är ju bland annat Julton, säger han.

Han har själv satt ny musik till den gamla psalmen "Till Betlehem mitt hjärta" och klassikern "Nu tändas tusen juleljus".

– Det är en kärleksfull visa och en ny musikdräkt kan få orden att bli levande på nytt, säger Kjell Lönnå.

Orkestern har ett par nya stycken, Schuberts Militärmarsch och Leroy Andersons smattrande solo för trumpettrio, Bugler´s Holiday. För julen är också en glad helg. Helt annorlunda är "There is no rose of such virtue", en urgammal text släkt med "Det är en ros utsprungen" med musik av nutidskomponisten Robert Young.

– Det är en stram komposition som kammarkören jobbat mycket med. Det blir en kontrast till allt det söta kring julen, säger Kjell Lönnå.

Julens musik rymmer många känslor, och i årets Julton finns bland annat kraftsamlingen i gospeln "Total praise", den varitéaktiga "We need a little christmas", nostalgin "När ljusen ska tändas därhemma" - och rysk folkton som fått texten "Mörkret ska förgå".

– Jag blev så tagen av melodin att jag ringde min vän, poeten Bo Setterlind, och bad honom skriva en svensk text. Åtta timmar senare skickade han fem verser och den har spritts över hela Sverige, säger Kjell Lönnå.

Årets fyra föreställningar av Julton ges den 14 och 15 december kl 16 och 19 i GA-kyrkan.