Snösmockan knockade delar av Sundsvall – tågvärden Jea: "Det blev lindrigare än jag hade trott"

Tågbommar som inte går ner, bussar som står, stängda skolor och snöflingor som letar sig in under halskragen.

Snösmockan över Mellansverige knockade delar av Sundsvall.

– Det känns inte så farligt. En gång snöade jag in i tre dygn i Gävle, säger tågvärden Jea Gustafsson som har tillbringat 30 år längs rälsen.